¿Kimberly Loaiza se encontró a Kenia Os en el funeral de su madre?

La muerte de la mamá de las hermanas Loaiza ha generado un escándalo en su entorno.

Steff y Kim estaban distanciadas y sus enfrentamientos se hicieron más notables con la enfermedad de su madre.

Amigos y colaboradores de ambas han divulgado pistas e informaciones sobre el funeral de Mary Martínez y todo apunta a que la fatalidad no ha contribuido a una posible reconciliación.

Ninguna de las dos ha publicado fotos, videos ni comentarios respecto a su madre en sus cuentas de redes sociales.

Lo que se ha divulgado en X es una supuesta fotografía en la que aparece Kimberly de pie frente al ataúd de Mary Martínez.

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¿Falsa o verdadera la foto de Kenia Os en el funeral de la mamá de Kimberly Loaiza?

La veracidad de la imagen, sin embargo, no ha sido verificada por Kimberly y por el contrario, sus fans aseguran que es una foto creada con inteligencia artificial.

Algunos medios locales (Mary murió en Sinaloa) aseguran que Kimberly estaba desde hace varios días acompañando a su madre.

Esa información sería especialmente relevante porque hasta donde se sabía, Steffany es quien estaba a cargo del cuidado de Mary desde que fue hospitalizada en marzo.

De hecho, ese fue uno de los puntos críticos en su relación con Kimberly ya que cuando la cuenta del hospital se hizo impagable, Steff recurrió a los fans para hacer una colecta.

@tifannylm La tranquilidad que sentí cuando miles de personas decidieron ayudar a mi mamá en uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas es algo que jamás se me va olvidar. Aun no me la creo que tanta gente que no me conoce y mucho menos me debe nada, se uniera para ayudarme. Gracias a ustedes, mi familia pudo respirar y volver a sentir una tranquilidad que la verdad parecía que no ibamos a volver a vivir nunca. Por eso esta colaboración es taaan importante para mi y estoy muy agradecida de que @GoFundMe haya aceptado y me permita ser parte de que otras personas puedan sentir ese mismo alivio, esa misma tranquilidad y esa misma esperanza que nosotros sentimos gracias a la generosidad de tanta gente. Llevo todo este tiempo queriendo devolver un poquito de todo lo que nos dieron. Siempre les repetí que algún día iba a ayudar a otras personas de la misma manera en que ustedes nos ayudaron a nosotros, y siento que por fin puedo empezar a cumplir mi promesa. Si algo me ha enseñado esta experiencia es que cuando nos unimos, podemos cambiarle la vida a alguien, asi como me la cambiaron a mi 🤍. #trendingvideo #fyp #trending #losquiero ♬ sonido original - STEFF

Fue en ese momento que apareció Kenia Os para hacer una donación millonaria, en honor a su antigua amistad con Kimberly. Y lo hizo a pesar de que actualmente su relación no solo es distante sino de franca rivalidad.

Por eso se hizo viral una foto en la que supuestamente Keni Os habría asistido al funeral. Sin embargo, la imagen fue difundida por una cuenta falsa de la influencer Fernanda Durán y finalmente se comprobó que era un montaje hecho con una imagen de un video de Kenia.

NOTICIAS URGENTE 🚨 |||

Hace apenas unos minutos, la mamá de Juan de Dios Pantoja compartió una publicación relacionada con Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza, causando una fuerte reacción entre miles de seguidores en las redes sociales. pic.twitter.com/F1ZOKJyoT6 — ronaldofan (@2y4vkdvvhv) June 18, 2026

Hasta ahora, la única certeza sobre el funeral es una foto en la que aparece un arreglo floral que efectivamente fue enviado en memoria de Mary.