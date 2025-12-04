Suscríbete
Karla Panini revive a la ‘Lavandera Güera’ y hace revelación del personaje que compartió con Karla Luna

La comediante compartió en sus redes sociales un video donde aparece caracterizada como el famoso personaje que le dio fama.

Diciembre 04, 2025 
Ericka Rodríguez
Karla-Panini.jpg

Karla Panini hizo fuerte revelación sobre su personaje de ‘Las Lavanderas’.

Instagram

La comediante Karla Panini decidió revivir a su personaje de la ‘Lavandera Güera’ y compartir un video en sus redes sociales. Vestida con su playera de los rayados de Monterrey y su mandil, rememoró el exitoso proyecto que hizo por años junto a la fallecida Karla Luna.

En el clip que está activo en Instagram, Panini envió saludos a sus seguidores y en la piel de la ‘Comadre Güera’, revelo que ese personaje es una de las interpretaciones que más le generan emoción.

“Siempre he amado interpretar a esta loca”, escribió Panini.

Desde que se destapó el triángulo amoroso en el que se involucró con la expareja de su compañera y amiga Karla Luna, ‘La Lavandera’ tiene como sombra la traición por la que muchos de sus seguidores se volvieron detractores. Y muchos otros siguen sin perdonarle haberle fallado a Luna.

Cabe recordar que fue en 2014 cuando se terminó la relación laboral de ‘Las Lavanderas’ luego de la infidelidad de Américo Garza con la mejor amiga de su entonces esposa.

Pero la traición amorosa no es lo único que el público no le perdona a Panini, sino que además Luna enfrentaba una dura batalla contra el cáncer, enfermedad por la que murió el 28 de septiembre de 2017 tras una dura batalla.

¿Karla Luna perdonó a Karla Panini?

‘La Comadre Güera’ dijo recientemente que durante los últimos días de Luna con vida, ambas se pidieron perdón y que ‘La Comadre Morena’ se pudo ir en paz. Sin embargo, pocas personas creen en esta versión.

A casi 10 años de la muerte de Karla Luna, Américo y Karla Panini siguen juntos y tienen a su cuidado a las hijas de la presentadora.

Los señalamientos y críticas sobre su relación siguen presentes todos los días, Panini ha dicho que ya aprendió a lidiar con quienes la tachan de “roba maridos.

Karla Luna Karla Panini
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
