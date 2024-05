Destrozan a Karla Panini por criticar a la hija de Karla Luna: ‘Nada le va a funcionar’

Los internautas todavía no olvidan la “funa internacional” de Karla Panin

¿Ya es momento de dejar en paz a Karla Panini? Al parecer, todavía no, y es que luego de que la influencer coreana comparara la supuesta traición que “La Lavandera” le hizo a su entonces amiga Karla Luna con un popular K-drama, la funa en contra de la comediante ha estado a full desde hace varios días.

Es por eso que no sólo su traición a Karla Luna fue revivida por los internautas: otras declaraciones escandalosas de “La Lavandera” han sido recordadas en redes; en especial, destaca una grabación en donde Panini habló pestes de Stephany, la hija mayor de quien fuera su mejor amiga.

LAS EXPLOSIVAS CRÍTICAS DE KARLA PANINI A LA HIJA DE KARLA LUNA: ‘QUE SE PONGA A TRABAJAR’

En un videoclip que se viralizó en las últimas horas e hizo que de nuevo el nombre de Karla Panini acaparara las principales tendencias en redes sociales, se escucha a “La Lavandera” arremeter contra la hija mayor de Karla Luna, Stephany.

“Nada le ha funcionado, y nada le va a funcionar. Mejor que se ponga a estudiar y a trabajar”

“Veo un video que muy dizque sin maldad por parte de la hija de Karla Luna, Stephany Luna (…) nada le ha funcionado, y nada le va a funcionar. Mejor que se ponga a estudiar y a trabajar”, se le escucha decir a Panini.

No contenta con eso, la comediante reveló que Stephany se embarazó de un hombre casado, lo que aumentó todavía más las reacciones en contra de Karla Panini , quien incluso fue calificada de “hipócrita” por parte de los internautas:

Karla Panini, criticando por meterse con hombres casados jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja… jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja

pic.twitter.com/tdgjcUBGoE — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) May 5, 2024

“Se embarazó de un hombre que es casado. Sí, así lo digo. Se embaraza ella de un señor que es casado hace poco (…) entonces, pues ¿qué estás criticando, criatura?”, se oye en otra parte del videoclip.

Como era de esperarse, los internautas no perdonaron a Karla Panini y emitieron toda clase de comentarios críticos en donde además de tildarla de “cínica”, la criticaron por no tener vergüenza alguna: “Tan sólo el ver cómo se expresa de las hijas de su esposo, me hace sentir miedo de ella”, escribió un internauta.

