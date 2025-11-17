Suscríbete
Karla Luna envía mensaje a Karla Panini desde el más allá: tiene una preocupación y no puede descansar en paz

La conductora envió un supuesto mensaje a través de un vidente.

November 17, 2025 
Ericka Rodríguez
Karla Luna busca que Panini deje que sus hijos estén juntos.

No hay escándalo que supere el vivido entre ‘Las Lavanderas’ por aquel 2014. La enfermedad de Karla Luna y la traición de su casi hermana Karla Panini sigue retumbando y ahora más que nunca, luego de que un vidente asegura que recibió un mensaje de la desaparecida conductora.

Luna murió en 2017, en su natal Monterrey, y a 8 años del trágico suceso, Ramsés Vidente, quien desde hace tiempo se ha dado a conocer por importantes predicciones sobre celebridades, asegura que Karla se hizo presente y busca comunicarse con su compañera.

Fue en el programa ‘BerisTIME’ que el vidente indicó que Karla Luna quiere dejarle un recado a quien fuera su amiga por muchos años y a su familia.

Ramsés Vidente dice que Luna no ha podido descansar en paz, principalmente por el distanciamiento entre sus hijos, pues los mayores Stephany y Rubén viven con sus abuelos y las menores, Victoria y Sara, fruto de su relación con Américo Garza, viven con él y Karla Panini.

El astrólogo dice que Karla sólo desea que puedan reconciliarse y compartir juntos para así descansar en paz.

Y finalizó indicando que más que un mensaje de morbo, es una petición de auxilio para que su familia vuelva a estar unida.

¿Cómo comenzó el escándalo entre ‘Las Lavanderas’?

Américo Garza y Karla Luna mantenían una relación y una familia con sus dos hijas y fue en 2014 cuando se destapó la infidelidad del esposo de la conductora y su compañera de proyecto, Panini.

El escándalo alcanzó niveles insospechados, pues tras su separación de Garza, en 2015, Karla comenzó su lucha contra el cáncer, mismo por el que falleció el 28 de septiembre de 2017.

Poco antes de su muerte, en 2016, Karla Panini se casó con Américo y finalmente ambos se quedaron con la custodia de las menores hijas de Luna, impidiendo que convivan con su familia materna.

