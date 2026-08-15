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Gala Montes PROPONE PELEA en la ‘Ring Royale’ entre su mamá y ‘Doña Alegría’: “Mi mamá va a ganar”

La actriz le pidió directamente a Poncho de Nigris que contemple la idea del espectáculo.

Agosto 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Gala propone una pelea entre su mamá y la madre de Poncho de Nigris.

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“Pon a ‘Doña Alegría’ y a mi jefa, por favor, te lo imploro. Te juro que, si pones eso, yo estoy ahí en primera fila”.

La polémica Gala Montes le está proponiendo a Poncho de Nigris que considere una pelea en el ‘Ring Royale’ entre su madre, Crista Montes y ‘Doña Alegría’. Fue durante una conversación en la que la actriz reaccionó con entusiasmo ante la oportunidad de un combate.

Y luego destacó que apoyaría a su madre en la pelea.

“Mi mamá le va a ganar a tu mamá, gü*y. Yo le voy a mi jefa. Neta, mi mamá… tiene la mano pesada”, expresó la también cantante.

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La propuesta quedó en el aire, sin embargo, Gala insistió en que Poncho organizara el enfrentamiento entre su madre y la madre de Poncho de Nigris, y fue enfática en que podría tratarse de un buen negocio.

“Pon a ‘Doña Alegría’ y a mi jefa, por favor, te lo imploro. Te juro que, si pones eso, yo estoy ahí en primera fila”, declaró.

Ante el entusiasmo de Montes sobre la posible batalla, también se ofreció a participar sin pedir ningún pago. Y posteriormente, indicó que podría cantar el Himno Nacional antes del enfrentamiento.

“No te cobro un centavo, Poncho, un centavo no te cobro. Yo voy, canto el Himno Nacional, lo que tú quieras”, señaló.
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Antes de terminar su intervención, Gala pidió al público hacer llegar la propuesta a Poncho. “Por favor, coméntenle a Poncho eso. Díganle, díganle, díganle”, insistió.

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Sus palabras llamaron la atención porque fueron pronunciadas en medio del complicado distanciamiento que mantiene con su madre. En los últimos días, Gala aseguró que Crista la buscó, una situación que habría provocado preocupación y una fuerte reacción por parte de la actriz.

Leticia Guajardo Crista Montes Gala Montes
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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