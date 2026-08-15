Edith Márquez nunca dijo por qué se peleó con Ari Borovoy, pero Mariana Ochoa habló en La Casa de los Famosos

Ari Borovoy trabajó, con su compañía BoBo Producciones, con Edith Márquez, pero su relación terminó definitivamente sin que se supieran los detalles. La cantante se ha negado a explicar qué ocurrió exactamente, pero Mariana Ochoa habló del asunto en La Casa de los Famosos México.

Tras volver al reality show, Mariana Ochoa decidió contar detalles respecto al tema que involucra a su examigo y excompañero de OV7:

“Estando en esa oficina que no quiero mencionar, necesitaba dinero para el cáncer de su hermana. Y ellos todavía le hicieron unas facturas así de ‘te voy a cobrar los ensayos, $150mil pesos, te voy a cobrar no sé qué’, o sea, cuentas chinas. Y la hermana con cáncer en el hospital”.

Sin que haya confirmación de que lo dicho por Mariana sea la verdad, lo cierto es que Edith Márquez nunca dio detalles

Públicamente, Edith Márquez rechazaba explicar qué ocurrió con Ari Borovoy y su compañía. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda fue así de tajante:

“De ese tema no te quiero hablar. Es lo más desagradable que he vivido en mi carrera artística. Al final... A principio pude conocer a seres humanos increíbles, pero al final, yo no sabía por qué estaban actuando de esa manera”.

En ‘Ventaneando’, Edith Márquez tampoco quiso hablar del tema, pero prometió que lo haría.

Cabe mencionar que Lily, la hermana de Edith Márquez, murió tras una segunda batalla contra el cáncer en febrero de 2026.

Ari Borovoy respondió a Edith

El programa “De primera mano” presentó una entrevista con Ari Borovoy, donde el empresario compartió su postura:

“Me parece un poco fuera de lugar que haya comentado eso. Para nosotros fue así, se dieron ciertas cosas que no voy a comentar. Pero me parecería justo que, si no puedes decir nada, no digas nada. Si vas a decir, ¡dilo! Que diga que no hay ninguna demanda”.

“Es jugar con ‘no te puedo decir, pero fíjate que...’, si lo vas a subir a tus redes sociales, no lo bajes”, insistió Ari.