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¿México le gana a Ecuador? Estas son las predicciones de Mhoni Vidente y el Delfín Hidalgo

La Selección Mexicana está ante la oportunidad de hacer Historia en el futbol mundial

Junio 28, 2026 • 
Alejandro Flores
seleccion mexicana ecuador prediccion mhoni vidnete.jpg

Mhoni Vidente y el Delfín Hidalgo coincidieron

Getty Images / facebook

La Selección de México se enfrenta a la Historia. Con mayúsculas.

Sus mejores actuaciones siempre han sido en las justas mundialistas realizadas en México: en 1970 pasó a cuartos de final, donde perdió estrepitosamente contra Italia; y en 1986 jugó su quinto partido contra Alemania, que lo derrotó en la famoso tanda de penales en la que Hugo Sánchez no pudo tirar.
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Ahora otra vez es anfitrión en este 2026, en el que por primera vez ha ganado todos los partidos de la fase de grupos.
Con paso perfecto a pesar de que su funcionamiento como equipo ha sido muy criticado por los especialistas, la selección se enfrenta a Ecuador en la etapa de dieciseisavos de final.
Si gana, México tendrá el anhelado quinto partido y pasará a la Historia, de lo contrario, repetirá la maldición de quedarse siempre en segunda fase.

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Ante este panorama las predicciones han adquirido especial relevancia en el ánimo de los aficionados.

¿A quién le va el Delfín Hidalgo en el partido México contra Ecuador?

El Delfín Hidalgo, quien ha atinado a todos los resultados de la Selección Mexicana de la primera fase, ya dio su veredicto.

“México ganará con facilidad a Ecuador”.

Este carismático delfín hace las predicciones con ayuda de sus entrenadores en el acuario ubicado en el Mar Caribe. Ellos le mencionan el partido y luego le preguntan por cada equipo y el Delfín Hidalgo mueve la cabeza en sentido de “sí”, cuando escucha el equipo que va a ganar.

Mhoni Vidente predice si México le gana a Ecuador

En el caso de Mhoni Vidente, sus predicciones sobre México no han sido tan acertadas.
La tarotista predijo que México empataría su partido contra Corea, lo cual fue fallido porque la selección ganó 1 a 0.
Y aseguró que Chequia sería el segundo lugar de grupo detrás de México, cuando en realidad fue eliminado.

Sin embargo, ahora coincide con el Delfín Hidalgo en que México ganará el partido de dieciseisavos del final.

“Vamos a pasar al quinto partido y ahí yo veo a México enfrentando a Inglaterra”, dice Mhoni Vidente.

Y según su predicción, hasta ahí llegará la participación de México.

Mhoni Vidente predice Selección Mexicana ecuador
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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