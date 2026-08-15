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El estudio de Juan Gabriel está abandonado y destartalado; es donde grabó “La Frontera” con Julión Álvarez

Ubicado en su rancho YouAreMe, en Cancún, fue el lugar en el que grabó gran parte de “Los Dúo”

Agosto 14, 2026 • 
Alejandro Flores
estudio abandonado de Juanga.jpg

El estudio antes (recuadro) y ahora

TikTok y Youtube / Juan Gabriel Vevo

"¡Julión!, hubiera venido antes”, dice Juan Gabriel en los primeros segundos del video de la canción “La frontera”, que grabó con Julión Álvarez.

La frase parece ser una broma entre ellos porque el cantante de regional mexicano responde con una sonrisa al “reclamo” de Juanga.
Ese dueto es hoy uno de los más vistos de Juan Gabriel: 215 millones de visualizaciones para el video grabado en el estudio que quizá sea el estudio más pequeño de todos los que tenía el Divo de Juárez.
Ubicado dentro de su rancho YouAreMe (Tú eres yo), en Cancún, el estudio se convirtió en emblemático debido a que su álbum “Los Dúo” fue grabado casi completamente en este lugar.
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En ese rancho fue donde Juan Gabriel vivió la última parte de su vida, ya que le permitía tener acceso a un estudio grande y formal además de este otro más pequeño, ubicado muy cerca de su dormitorio.

¿Cómo está el estudio de Juan Gabriel en Cancún?

Lamentablemente, el estudio luce actualmente abandonado, sucio, descuidado e incluso destartalado.
Denisse Cavazos, música egresada de la Facultad de la UNAM, publicó un video en el que muestra que la puerta de acceso al estudio está rota mientras que los famosos mosaicos que tapizan la pared con figuras históricas de la vida social y cultural de México se ven sucios y descuidados.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Es evidente que el estudio como tal está desmontado pues no tiene micrófonos, monitores ni computadoras.
Se ve vacío y solamente hay en el centro una carretilla. También parece que las puertas interiores fueron desmontadas y se ve en los ventanales que hace tiempo que no se le da mantenimiento: las persianas están descompuestas.

@denissecmusica

Encontré el estudio abandonado de Juan Gabriel 🎙️🕺🏻 #musica #eldivodejuarez #juangabriel #mexico

♬ La Frontera - Juan Gabriel & Julión Álvarez Y Su Norteño Banda & J Balvin

En los comentarios del video, el baterista Carlos Baca escribió que le mandó el video a Gustavo Farías, el productor de los últimos discos de Juanga y que incluso aparece en el video de “La Frontera”.


En los comentarios también hay fans de Juanga que lamentan el estado de abandono del estudio en donde Juanga y Julión grabaron uno de los mejores duetos.

Juan Gabriel
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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