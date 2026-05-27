Yulianna Peniche ACUSA DE ROBO a Roberto Tello ‘El Coreano’; lo confrontó y él le pidió que no dijera nada

“Tengo los videos del señor robándome”.

La inolvidable ‘Maldita lisiada’, en la vida real Yulianna Peniche, dio a conocer un penoso momento en el que en su cumpleaños, quien era su amigo, Roberto Tello, conocido como ‘El Coreano’, le robó.

La actriz de ‘María la del Barrio’ confesó que le tenía mucho cariño a su excompañero, quien es reconocido por su participación en melodramas como ’Soñadoras’, ‘Volver a empezar’ (1994), ’Tú y yo’ (1996), y recientemente ‘Una familia de Diez’ y ‘Contrato de corazones’.

“Yo lo apreciaba muchísimo y siempre nos llevamos muy bien, conocida a su mamá, a su exmujer, a sus hijos; teníamos muy buena relación”, dijo Yulianna en una charla para ‘El minuto que cambió mi destino’.

La famosa expresó que para sustentar el supuesto robo del que asegura fue víctima, tiene pruebas, pese a que el incidente ocurrió hace casi tres años. Subrayó que Roberto y su esposa tomaron los presentes que había recibido en su cumpleaños.

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“Tengo los videos del señor robándome mis regalos, él y su mujer, los dos”, advirtió.

Agregó en la entrevista que, a través de las cámaras se alcanza a ver que se llevan cinco regalos, los metieron en una bolsa de ella.

Peniche narró que se dio cuenta del hurto dos o tres días después, cuando recordó que dos amigos diseñadores le habían llevado un regalo, y las bolsas decían su nombre, por ello se dio cuenta que faltaban.

Después pensó que los había olvidado en el restaurante donde fue el festejo, por lo que le llamó al dueño, que era amigo suyo, y le preguntó por los presentes, sin embargo éste le aseguró que no y se ofreció a revisar las cámaras.

Luego de verificar las imágenes, se percataron de que Roberto, ‘El Coreano’, habría sido el ladrón.

“La mujer de Tello metiéndose los regalos sigilosamente, que nadie los viera, horrible, horrible, los dos, tapándolos con las chamarras”, recordó.

En tanto, Yulianna asegura que lo confrontó. “Me lo negó, estaba en altavoz, la mujer se escuchaba por allá dando de gritos de ‘cómo crees, es figura pública, lo conocen en ese restaurante’”.

Ella molesta le dijo: "¡Lo conocen muy bien por ratero, claro que lo conocen!”.

Y cuando le dijo que tenía las imágenes, Roberto admitió que se había llevado los regalos porque creía que se le habían olvidado y que finalmente los había dejado en la entrada del lugar. Después, le habría llamado para pedirle que no dijera nada para no perjudícalo. Ella asegura que accedió y que él le devolvió dos de los cinco regalos que le quitó.

En la conversación, Yulianna advirtió: “Hay que tener cuidado con estas personas, porque así como me robaron a mí le han de robar a todos”.

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‘El Coreano’ reacciona

En un reciente encuentro con la prensa, Roberto Tello fue cuestionado sobre el señalamiento y sin defenderse o admitirlo, solamente dejó claro que no tenía nada que decir al respecto, e invitó al público a asistir al teatro a ver actuar a Yulianna en ‘No te vayas sin decir adiós’.