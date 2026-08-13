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Kalimba sorprende al revelar que lleva DOS AÑOS casado: “El regalo más inesperado de la vida es mi esposa”

El cantante dio tremendas declaraciones sobre su boda secreta y el tocar fondo que lo hizo pensar en quitarse la vida.

Agosto 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Kalimba dio a conocer que se casó hace dos años.

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“El regalo más inesperado que me ha dado la vida es mi esposa. El sueño más grande de mi vida ha sido casarme.

El exOV7, Kalimba, reapareció para dejar a todos con la boca abierta, pues en una conferencia para dar a conocer que tendrá un nuevo espectáculo terminó revelando que pensó en el suicidio, pero también que lleva dos años casado.

La nueva etapa de su vida la vivió en secreto y sólo destapó que la mujer con la que comparte su vida se llama Penélope.

Frente a la prensa, compartió: “El regalo más inesperado que me ha dado la vida es mi esposa. El sueño más grande de mi vida ha sido casarme. Siempre me quise casar”, manifestó el intérprete.

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Aunque conocer a su esposa y llegar al altar no fue fácil, pues tuvo que enfrentar una etapa sombría donde Dios lo salvó, según contó.

“No se daba y no me daba, tropezaba y tropezaba y cada vez me sentía más deprimido y más lejano a que se lograra y un día dejé de anhelar casarme y empecé a anhelar pasar tiempo con Dios. Y pasando tiempo con él, después de un ratito le dije ‘¿sabes qué? Creo que ya ni siquiera necesito casarme, estando contigo es el lugar más hermoso que existe’”.

Previo a su casamiento, Kalimba dijo que vivió momentos muy complicados, tocó fondo e incluso llegó a pensar en quitarse la vida.

“Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha dicho ‘no entiendo nada’ y ahí es donde yo estaba. Y ya llevaba tantos años en ese no entiendo nada, que pasé de no entiendo nada a ya no quiero nada, ni la vida misma porque allí es donde yo estaba. Y te preguntas ‘¿cómo llegué aquí?, ¿cómo llegué a un lugar en el que ya nada me satisface. Ya no tengo sueños, ya no tengo lugares. Muchos de mis sueños se cumplen y de todos modos no me llenan. Algunos de mis sueños como el casarme no se habían cumplido y entonces es muy curioso que en el ser humano, los sueños que cumple no lo llenan y los sueños que no alcanza lo estresan o lo deprimen”, dijo Kalimba.

Y también afirmó que en la pandemia le hizo saber a su manager que estaba “listo para tirar la toalla”, pues ni su carrera ni sus hijos ni sus propios sueños lo mantenían con ánimo para seguir adelante.

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Finalmente, y con el paso del tiempo, el cantante se recuperó y hoy luce entusiasmado al retomar sus actividades en la música.

kalimba boda
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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