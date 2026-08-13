Kalimba sorprende al revelar que lleva DOS AÑOS casado: “El regalo más inesperado de la vida es mi esposa”

“El regalo más inesperado que me ha dado la vida es mi esposa. El sueño más grande de mi vida ha sido casarme.

El exOV7, Kalimba, reapareció para dejar a todos con la boca abierta, pues en una conferencia para dar a conocer que tendrá un nuevo espectáculo terminó revelando que pensó en el suicidio, pero también que lleva dos años casado.

La nueva etapa de su vida la vivió en secreto y sólo destapó que la mujer con la que comparte su vida se llama Penélope.

Frente a la prensa, compartió: “El regalo más inesperado que me ha dado la vida es mi esposa. El sueño más grande de mi vida ha sido casarme. Siempre me quise casar”, manifestó el intérprete.

TE RECOMENDAMOS: ¡Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya se casaron tras una década de novios!

Aunque conocer a su esposa y llegar al altar no fue fácil, pues tuvo que enfrentar una etapa sombría donde Dios lo salvó, según contó.

“No se daba y no me daba, tropezaba y tropezaba y cada vez me sentía más deprimido y más lejano a que se lograra y un día dejé de anhelar casarme y empecé a anhelar pasar tiempo con Dios. Y pasando tiempo con él, después de un ratito le dije ‘¿sabes qué? Creo que ya ni siquiera necesito casarme, estando contigo es el lugar más hermoso que existe’”.

Previo a su casamiento, Kalimba dijo que vivió momentos muy complicados, tocó fondo e incluso llegó a pensar en quitarse la vida.

“Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha dicho ‘no entiendo nada’ y ahí es donde yo estaba. Y ya llevaba tantos años en ese no entiendo nada, que pasé de no entiendo nada a ya no quiero nada, ni la vida misma porque allí es donde yo estaba. Y te preguntas ‘¿cómo llegué aquí?, ¿cómo llegué a un lugar en el que ya nada me satisface. Ya no tengo sueños, ya no tengo lugares. Muchos de mis sueños se cumplen y de todos modos no me llenan. Algunos de mis sueños como el casarme no se habían cumplido y entonces es muy curioso que en el ser humano, los sueños que cumple no lo llenan y los sueños que no alcanza lo estresan o lo deprimen”, dijo Kalimba.

Y también afirmó que en la pandemia le hizo saber a su manager que estaba “listo para tirar la toalla”, pues ni su carrera ni sus hijos ni sus propios sueños lo mantenían con ánimo para seguir adelante.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hijo mayor de Paulina Mercado se casa en ÍNTIMA Y ROMÁNTICA celebración

Finalmente, y con el paso del tiempo, el cantante se recuperó y hoy luce entusiasmado al retomar sus actividades en la música.