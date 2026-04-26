¿Juan Vidal también fue víctima del caldero de Niurka? Rey Grupero revela misterioso mensaje

La relación de Juan Vidal con Niurka Marcos empezó en la cocina... pero en la cocina de La Casa de los Famosos Telemundo de 2022.

Ambos participaron en esa edición del reality show y mientras estuvieron dentro coquetearon y desarrollaron una relación de mutuos acercamientos, incluyendo una interacción en la cocina en la que Vidal no se cansaba de decirle: “estás perfecta”.

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Al salir del reality show, Vidal y Marcos formalizaron su noviazgo y comenzaron a aparecer públicamente para gritar su amor a los 4 vientos.

El romance, sin embargo, duró poco: hacia fines de ese mismo año, dejaron de verse en circunstancias que nunca fueron del todo aclaradas por ambos.

Ahora, Rey Grupero, que también estuvo en ese reality con Juan y Niurka, destapa una historia perturbadora.

De acuerdo con el creador de contenido, Niurka logró someterlos y anular su voluntad mientras estuvieron en LCDF.

“Yo soy una persona con mucho carácter y por eso mismo me sentí mal porque jugué como un carnero porque al principio la defendimos (a Niurka) de Lupilllo Rivera. Y ella nos mandaba a pelear y fuimos a una cena y yo casi me agarro a golpes”.

¿Por qué dice Rey Grupero que Juna Vidal fue víctima de Niurka?

Rey Grupero asegura que eso mismo le sucedió a Juan Vidal no solo durante el reality, sino después, cuando fueron novios ya fuera de la Casa.

“Te mete en un círculo vicioso”, dijo Rey Grupero en una transmisión en vivo con Bobby Larios.

Ya anteriormente ha dicho que en ocasiones en las que toca el tema de Niurka o está cerca de ella en ciertos proyectos, le suceden cosas raras como vómito inexplicable, según ha dicho en su perfil de TikTok.

Ahora, cuenta que siempre ha sospechado que a Juan Vidal “lo echaron al caldero”, expresión que Niurka suele utilizar cuando habla de la religión que practica.

“A Juan Vidal hasta le di un abrazo porque él me dijo: ‘la pasé mal’. Juan llegó al programa (de “Venga la alegría, después de su rompimiento con Niurka) como si le hubieran hecho un trabajo”.

Rey Grupero dice que se preocupó genuinamente por Juan Vidal ya que lo vio muy flaco, a pesar de que él siempre había sido muy atlético.

Juan Vidal actualmente se ha enfocado en crear contenido para sus redes sociales.

