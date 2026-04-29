Juan Osorio y Eva Daniela desatan SOSPECHAS DE EMBARAZO: hace un mes tienen una noticia “maravillosa”

“Al término de este año y, si Dios quiere y la bendición importante de la Virgen, vamos a... Ahí lo dejamos”.

El productor de televisión Juan Osorio y su esposa, Eva Daniela, 37 años menor que él, se detuvieron a hablar frente a las cámaras y soltaron la noticia del posible embarazo de la joven.

Revelaron que recibieron una noticia “maravillosa” hace un mes, lo que desató especulaciones entre la propia prensa y sus seguidores.

La pareja, que formalizó su matrimonio el 4 de octubre de 2025, en León, Guanajuato, quiso reservar los detalles, aunque sus dichos abrieron la puerta a la expectativa pública.

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“Estamos muy felices porque hace un mes recibimos una noticia maravillosa y hoy, si Dios quiere...”, dijo Juan antes de ser interrumpido por Eva Daniela, quien le pidió no adelantar información:

“No les digas, todavía no, hagan sus apuestas, a ver qué será”. El productor siguió con una frase llena de expectativa: “Al término de este año y, si Dios quiere y la bendición importante de la Virgen, vamos a... Ahí lo dejamos”.

La ambigüedad de sus palabras dejó en el aire especulaciones sobre un embarazo, aunque Eva y Juan evitaron confirmarlo de forma directa.

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La diferencia de edad entre la pareja

Fue en 2021, cuando se hizo público el vínculo sentimental entre Juan Osorio y Eva Daniela. La edad entre la pareja se mantiene en el centro de la conversación, pues él tiene 68 años mientras que ella tiene 31.

La brecha generacional aparece de forma reiterada en comentarios de seguidores y cobertura mediática.