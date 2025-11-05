Juan Osorio y Eva Daniela tienen un mes de casados y quieren tener bebés: "¡¿Por qué no?!”

Sin duda, 2025 ha sido uno de los mejores años para el productor Juan Osorio, no sólo por el éxito que tuvo su telenovela Amanecer -que fue protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito-, también por haber contraído matrimonio con Eva Daniela, a quien califica como el gran amor de su vida.

“Estoy felizmente casado con una bella mujer que adoro, admiro y respeto. Le doy gracias a Dios de que sea ella mi compañera de vida para el tiempo que me queda”, dijo en entrevista exclusiva con TVyNovelas.

Durante la charla, Osorio nos compartió que la vida marital le ha cambiado la perspectiva: “El matrimonio te rejuvenece; la ilusión y la fantasía de casarte te da esa sensación. Ahora tengo un anillo; nunca había tenido un anillo de casado; entonces, eso me llena de devoción.

Terminar de trabajar y salir con toda la ilusión de llegar a la casa y ver a mi esposa... Si ella puede, viene por mí o voy por ella a sus grabaciones. Estamos haciendo un gran equipo, una sinergia en la cual no importa el trabajo, no importa lo ocupados que estemos; lo importante es que no perdamos tiempo de estar retroalimentándonos en el amor”.

Sobre el tema de hacer crecer la familia, es Juan Osorio quien confiesa que sí hay planes en el futuro próximo. “Se ha platicado. A mi mujer eso le fascina y está encantada con la idea. Yo creo que, si Dios nos da licencia y podemos, sí, ¿por qué no? Yo no me niego. No sé, no puedo medir lo que me puede dar la vida, pero lo que me dé lo voy a aprovechar muchísimo, lo voy a disfrutar y desear. Creo que también mi mujer tiene derecho a vivir las etapas que son”.

Eva Daniela y Juan Osorio

Eva Daniela resalta que Juan está feliz y quiere tener bebés

Por su parte, Eva Daniela dijo que se encuentran disfrutando cada momento, dejando claro que el productor la apoya al cien en su carrera: “Creo que si yo en algún momento me quiero dedicar a ser ama de casa, tengo el apoyo de Juan. Él siempre me ha demostrado que me apoya en lo que decida, y la casa también es un trabajo fuerte; esa decisión la vamos a tomar en conjunto. Pero ahorita que también estoy trabajando, tengo todo su apoyo. Él viene a veces a verme a mis ‘llamados'; y cuando no estoy yo lo acompaño a sus cosas y, cuando no, nos reunimos a comer en casa. Somos un equipo, y él es un hombre de muchos valores, de muy buen corazón y que jamás, jamás cortaría mis alas ni las ilusiones de nadie en el mundo”.

Eva Daniela y Juan Osorio están preparando su boda para 2025. (Instagram @soyevadaniela)

Sobre esta nueva etapa en su relación con Juan, señaló: “Ha sido muy padre; ya vamos a cumplir un mes de casados. Es como un aire nuevo, escribir nuestra historia desde cero. Es bonito porque nuestro noviazgo fue muy lindo, pero, obviamente, era la etapa de la adaptación, de conocernos, y con el paso que dimos ya nos conocemos más en otros aspectos y todo es bien bonito. Estamos muy en paz, muy contentos. Yo estoy muy segura de él y él de mí; hoy mi prioridad está en el hogar. Esta energía me gusta”.

Eva Daniela comparte con el productor su deseo de ser padres... “Él está muy feliz. Somos un poquito reservados porque nos gusta más dar la sorpresa, pero Juan está muy ilusionado en tener bebés conmigo. Pero en lo que sucede, estamos contentos con nuestro perrito, Cochecito de coco, que es un amor, hasta se duerme con nosotros”.

Respecto a la tan ansiada luna de miel, la actriz reveló algunos detalles: “Ya la estamos planeando; en estos días cierro el lugar a donde nos vamos a ir. Queremos un crucero como primera opción, pero estamos viendo también algunas otras posibilidades”.