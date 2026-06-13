Coqueteos de Pablo con Daniela Parra en MasterChef molestan su novia y ponen en riesgo su relación

Daniela Parra y Pablo Villagrán fueron sometidos al reto de permanecer esposados.

Esta estrategia es común en los realities shows para explorar la posibilidad de un shippeo entre dos participantes.

La producción elige a concursantes que tenga afinidad para proponerles que vivan esposados durante 24 horas. En el caso de MasterChef, se hizo con Daniela Parra y Pablo Villagrán, quienes han desarrollado una estrecha relación, la cual para algunos es una amistad desinteresada pero para otros es un coqueto evidente.

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Entre estos últimos está Marianela Rodríguez, novia de Pablo, quien ha notado ciertas actitudes que la molestan y que incluso violan reglas que se pusieron entre ellos antes de que él entrara a MasterChef.

“Se hablaron las cosas antes de entrar y él está cruzando la línea de respeto. Está desenfocado”, le dijo Marianela al programa “Ventaneando”.

¿Qué le dijo Marianela a Daniela Parra?

Marianela reveló que establecieron ciertos acuerdos y que Pablo no los ha respetado.

“Uno de ellos, muy claro, fue cuando los esposaron y luego ya les quitaron el castigo y se regresaron a la cama. O cuando le dice: te lavo los trastes”.

A pesar de todo, Marianela dice que tiene muy claro que Daniela Parra no es una rival y que lo único que hace es tratar de cuidar su relación”.

Dice, además, que no tomará una decisión de romper con Pablo hasta después de que salga de MasterChef.