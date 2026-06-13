Coqueteos de Pablo con Daniela Parra en MasterChef molestan su novia y ponen en riesgo su relación

Daniela Parra y Pablo Villagrán fueron sometidos al reto de permanecer esposados.
Esta estrategia es común en los realities shows para explorar la posibilidad de un shippeo entre dos participantes.
La producción elige a concursantes que tenga afinidad para proponerles que vivan esposados durante 24 horas. En el caso de MasterChef, se hizo con Daniela Parra y Pablo Villagrán, quienes han desarrollado una estrecha relación, la cual para algunos es una amistad desinteresada pero para otros es un coqueto evidente.
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Entre estos últimos está Marianela Rodríguez, novia de Pablo, quien ha notado ciertas actitudes que la molestan y que incluso violan reglas que se pusieron entre ellos antes de que él entrara a MasterChef.
“Se hablaron las cosas antes de entrar y él está cruzando la línea de respeto. Está desenfocado”, le dijo Marianela al programa “Ventaneando”.
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¿Qué le dijo Marianela a Daniela Parra?
Marianela reveló que establecieron ciertos acuerdos y que Pablo no los ha respetado.
“Uno de ellos, muy claro, fue cuando los esposaron y luego ya les quitaron el castigo y se regresaron a la cama. O cuando le dice: te lavo los trastes”.
A pesar de todo, Marianela dice que tiene muy claro que Daniela Parra no es una rival y que lo único que hace es tratar de cuidar su relación”.
Dice, además, que no tomará una decisión de romper con Pablo hasta después de que salga de MasterChef.
“Tenemos una conversación pendiente. Por ahora lo único cierto es que estoy decepcionada de esta situación”.