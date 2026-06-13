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Todo sobre la boda de Taylor Swift: fecha, lugar y cuántos millones de dólares costará la celebración

La cantante y el futbolista ya están enviando las invitaciones mediante canales privados

Junio 12, 2026 • 
Alejandro Flores
taylor swift travis kelce.jpg

Taylor y Travis, en un juego de campeonato de los Knicks

Getty Images

Taylor Swift agregará su nombre al de celebridades como Marylin Monroe y George Harrison.

Esto con motivo de su boda con Travis Kelce, jugador de futbol americano y ganador del Súper Tazón en 2025. La ceremonia se realizará en el Madison Square Garden y es en ese punto donde la historia de Taylor se cruza con la de Monroe y Harrison.
El MSG es uno de los foros más populares, exitosos y prestigiosos de Estados Unidos. En su historia se puede contar el día en que Marylin le cantó Happy Birthday al presidente John F. Kennedy, así como el concierto para Bangladesh, organizado por George Harrison con fines benéficos.
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Y si de música se trata, también se debe reconocer que Elvis Presley solamente dio un concierto en Nueva York y fue en el Madison.

¿Cuánto pagó Taylor Swift por rentar el Madison Square garden para su boda?

El portal TMZ ha revelado que Swift y Kelce rentaron este foro para su boda y que pagaron el precio de lista, sin descuento.

“Están pagando el precio comercial completo por el evento de su boda en el Madison Square Garden, y ese precio total se eleva a los millones de dólares”.

¿Cuántos millones? 1 por cada día. Y Taylor necesita 3: uno para hacer el montaje, otro para la ceremonia en sí, y el tercero para el desmontaje.
En total, la cantante habría pagado 3 millones de dólares por tener su boda en el mismo lugar en el que John Lennon dio sus últimos dos conciertos y donde Sly Stone se casó con Kathy Silva en junio de 1974.

La fecha de la boda

Aunque las fuentes citadas por diversos medios apuntan a dos fechas distintas, la mayoría ha puesto el 3 de julio como el día que han elegido Kelce y Swift.

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Alejandro Flores


El portal TMZ puntualiza además, que alrededor de esa fecha, Taylor y Travis piensan en varias celebraciones alternas.

“Aún no se sabe qué tienen preparado la novia y el novio, pero considerando que necesitan varios días para llevarlo a cabo... se espera una producción de gran envergadura: se espera que más de mil invitados asistan a ver a Taylor y Travis decir “sí acepto”. También nos han dicho que los famosos prometidos no enviaron invitaciones físicas... en su lugar, están llamando y enviando mensajes de texto a los invitados para garantizar la privacidad”.

taylor swift Travis Kelce
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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