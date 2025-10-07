Suscríbete
¡De telenovela! Juan Osorio se casó: ¿Qué le dijo Eva Daniela al conmoverse en sus votos?

La pareja selló su amor en una hermosa boda.

October 07, 2025 • 
TVyNovelas
juan-osorio-eva-daniela-boda-.jpg

Eva Daniela se casó con Juan Osorio

Televisa Espectáculos

Después de un año de compromiso, Juan Osorio y Eva Daniela consagraron su amor con una hermosa boda, como de telenovela, donde reunieron a sus seres queridos y se juraron amor eterno.

La actriz y el productor iniciaron su romance en mayo de 2021 tras conocerse en una audición para la telenovela '¿Qué le pasa a mi familia?’. Ahora, en 2025, ya son marido y mujer.

Hubo más de 100 invitados, y varios famosos, como Livia Brito, Ana Berlina, Daniel Albittar, Omar Fierro, entre otros. Emilio Osorio, hijo del productor, les interpretó su tema ‘Sí o sí’.

Juan Osorio y Eva Daniela: ¿Qué se dijeron al leer sus votos?

“Me haces sentir valorada, respetada y amada”, le dijo Eva Daniela a Juan Osorio al leer sus votos. Así lo compartió Televisa Espectáculos en imágenes exclusivas.

“Por mi parte no voy a prometerte perfección. Pero sí te puedo asegurar que estaré contigo no solo en las buenas, sino también cuando la curva en la montaña se complique y tengamos que subir poco a poco”.

Juan Osorio, por su parte, fue contundente: “Me prohibiste hacer un chiste. Me dijiste que esto era muy en serio. No puede tener más seriedad que la presencia de la Virgen de Guadalupe y del amor de todos los que están presentes. Te amo”.

La Sonora Santanera con María Fernanda amenizó el evento, ocurrido el pasado sábado 4 de octubre en una hacienda ubicada cerca de León, Guanajuato, de donde es originaria la joven actriz.

En redes sociales circulan imágenes grabadas por los invitados.

TVyNovelas
