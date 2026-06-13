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Captan a Jorge Campos corriendo bajo la lluvia, descalzo y gritando en Reforma ¿qué le pasó?

El ex portero mexicano se quitó los zapatos y aseguro que la lluvia le da energía

Junio 12, 2026 • 
Alejandro Flores
jorge campos lluvia.jpg

Jorge Campos, bajo la lluvia

Instagram

Jorge Campos, lo han dicho Luis García y Cristian Martinoli, es un personaje peculiar.

El doctor García, por ejemplo, suele contar la historia de que durante las transmisiones de los partidos en los que participa como comentarista, hay un momento en que Campos decide irse... sí, irse antes de que termine el partido sin importarle si falta o no un comentario suyo al final del juego.
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Con este antecedente, no resulta tan rara la escena que protagonizó este jueves: se quitó los zapatos, cruzó charcos y, en medio de la lluvia, se fue corriendo por Paseo de la Reforma como si fuera Gene Kelly en la película “Cantando bajo la lluvia”.

¿Qué pasó con Jorge Campos en la lluvia?

La historia detrás de esta escena que se viralizó en redes sociales es que Jorge Campos venía de regreso en la camioneta de los comentaristas que estuvieron en la transmisión de la inauguración y el partido de México contra Sudáfrica.

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Alejandro Flores

Sin embargo, quedaron varados en Paseo de la Reforma debido a la tormenta y a las manifestaciones en la Ciudad de México.

Jorge Campos, harto del tráfico y sin ganas de permanecer encerrado en la camioneta, se quitó los zapatos, los abrazó debajo del saco y se salió del auto al grito de: “La lluvia me da energía”.
También vociferó “Viva México” cuando cruzó el camellón para avanzar sobre los carriles centrales de Reforma, que estaban cerrados a la circulación.
En ese mismo video explicó que su destino estaba a una cuadra del otro lado de la avenida, por lo que prefirió caminar bajo la lluvia que esperar a que la camioneta pudiera avanzar hasta la glorieta y dar vuelta.

Jorge Campos Selección Mexicana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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