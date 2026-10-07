Josi Cuen confronta a fan por TOC4RLO INDEBIDAMENTE en pleno concierto

Todo ocurrió en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara. Josi Cuen ofreció su espectáculo cuando un fan le tocó en la entrepierna mientras el cantante convivía con el público.

Y es que el exvocalista de ‘La Arrolladora Banda El Limón’ recorría las primeras filas del recinto para interactuar con los asistentes a su presentación y compartir shots de tequila cuando ocurrió la agresión.

La situación subió de tono hasta provocar empujones entre el fan y Cuen.

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En videos difundidos en redes sociales se observa al intérprete repartiendo tequila y de inmediato se percata que un sujeto está tocando su zona íntima por lo que primero le lanzó de la bebida que llevaba para hacerlo retroceder. Luego, el hombre vuelve a agredirlo. Entonces, Josi lo empuja y el sujeto también, generando una breve pelea.

El equipo de seguridad separó al cantante y a su seguidor, permitiendo que el intercambio no pasara a mayores.

Después del desafortunado encontronazo, Cuen continuó interactuando con sus fans y retomó su presentación. Hasta el momento, no ha ofrecido una declaración pública sobre lo ocurrido.

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El incidente se produce en un momento de atención alrededor de su vida personal, luego de que circularan versiones sobre un supuesto divorcio. Sin embargo, esa información tampoco ha sido confirmada públicamente por el cantante.