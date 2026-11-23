Hace tres días, la Agencia de Atención Animal del Gobierno de la Ciudad de México hizo formal la denuncia por presunto maltrato animal dentro de La Granja VIP.

En un documento de cuatro páginas se señaló a la producción del reality show por violar un artículo de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales.

“Al día de hoy, la producción del programa “La Granja VIP”, se encuentra incumpliendo lo que establece el artículo 40, el cual dispone que toda exhibición o espectáculo público o privado, filmación de películas, programas televisivos, anuncios publicitarios y durante la elaboración de cualquier material visual o auditivo, en el que participen animales vivos debe permitir la presencia de las autoridades competentes y de un representante de alguna asociación protectora de animales legalmente constituida y registrada”, se lee en el texto publicado en X.

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¿Qué pasó en La Granja VIP?

La tarde de este domingo, la compañía productora de La Granja VIP, Freemantle, publicó un comunicado en el que informó que ya se cumplió con el requerimiento de la autoridad.

“Le abrimos las puertas de nuestras instalaciones y, durante su visita, su personal especializado dejó constancia del buen estado físico de los animales y de sus condiciones de alojamiento, alimentación y acceso a agua”.

Las acusaciones de maltrato y crueldad animal han sido señalados en redes sociales pero también reconocidos por el propio programa en algunas ocasiones. Así sucedió con el Mono Osuna, quien tuvo una actitud violenta con Tlacoyo, el perro que vive en La Granja y por la cual fue exhibido en vivo durante uno de los programas, además de ser castigado dentro del juego.

Las acusaciones de la Agencia de Atención Animal contra La Granja VIP se centraban en cuatro “comportamientos que atentan contra el bienestar de los animales”.



El programa “La Granja VIP” no cuenta con personal capacitado por ninguna dependencia facultada en materia de derechos de los animales y bienestar animal, como es el caso de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. Los participantes del programa “La Granja VIP” no cuentan con capacitación en materia de derechos de los animales y bienestar animal por parte de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México o de otra entidad pública facultada. Capacitación que permite un trato respetuoso y digno de los animales. Los animales que están en las instalaciones en las que se produce el programa “La Granja VIP” no han sido revisados por personal médico veterinario de la Agencia de Atención Animal o de otra entidad pública con facultades, a efecto de evaluar su estado de bienestar. La producción del programa “La Granja VIP” no ha hecho de conocimiento el estado de salud y bienestar de los animales que se encuentran en las instalaciones en las que se desarrolla el programa, por medio de informes médicos entregados a esta Agencia de Atención Animal.

Exhortamos de manera muy respetuosa a la producción del programa de @Azteca #LaGranjaVIP a que cumpla con lo indicado en la Ley para la participación de animales vivos en su programa de televisión @lagranjavipmx :

Proteger sus derechos es fundamental para este Gobierno 👇🏽 pic.twitter.com/jRbJhUq1UR — Agencia de Atención Animal (@AgatanCdmx) November 19, 2026

Tras la revisión de los especialistas, el comunicado de Freemantle señala La Granja VIP recibió varias recomendaciones sobre el estado y cuidado de los animales.

“Agradecemos también sus recomendaciones, que ya estamos atendiendo”.

También se acordó que estas revisiones continuarán mientras el programa exista y que ya se compartieron los protocolos, bitácoras de cuidado y la documentación veterinaria correspondiente.