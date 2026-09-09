‘El Malilla’ denuncia tocamient0s por parte de una fan durante concierto y LE REPROCHAN sus letras

“Hoy me agarraron la v*rgui*a en un show :(“.

El popular cantante ‘El Malilla’ se encuentra de gira por Estados Unidos y en medio de una presentación en Texas denunció que fue víctima de abuso. Y es que mientras Fernando Hernández Flores, nombre real del intérprete, cantaba cerca de los asistentes a su concierto, una joven aprovechó para tocarle sus partes íntimas.

“Hoy me agarraron la v*rgui*a en un show :(“, escribió en su cuenta de X.

En un video que circula en redes sociales se puede ver el momento en el que ‘El Malilla’ es tocado por su seguidora, mientras él se hace para atrás y se muestra incomodo.

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Tras el incidente, el reguetonero dijo sentirse triste por la situación, sin embargo, lo que también llamó la atención fueron algunas de las respuestas que recibió al exponer la agresión.

Y es que mientras algunas de sus seguidoras le mostraron su apoyo y reconocieron que lo ocurrido podía constituir un abuso sexual, otros usuarios hicieron comentarios que minimizaron el hecho y terminaron revictimizándolo.

“Exacto, se las da de cogel*n y que todas lo desean pero cuando le ocurre lo que él mismo pregona se pone a llorar, gran incongruencia”, “desde que encontraron esa palabra aprendieron a tergiversarla y sacarla de contexto; sobretodo cuando se trata de defender a un misogino cuyas canciones hablan de como ustedes solo sirven para recibir miembros viriles y nada más”, “como no le gustó la chava, se ofendió” y “así como se prohibieron los corridos por incitar al narco este compa debe entender que su musica incita a... otras cosas”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron en redes sociales.

De acuerdo con el artículo 260 del Código Penal Federal, los actos de naturaleza sexual sin consentimiento pueden constituir abuso sexual, incluidos los tocamientos, sin importar el género de la víctima.

Expertos en el tema invitan a la reflexión sobre el hecho de que aunque el cantante de música urbana tenga canciones que hablen de sexualidad o una imagen en la que muestre su cuerpo, eso no da pie a que se realice algún tocamiento.

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Aunque los casos de abuso son más visibles en las mujeres, también existen hacia los hombres.