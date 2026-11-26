Carín León hizo historia al ser el primer mexicano en tener una residencia en ‘The Sphere’, en Las Vegas, pero también hizo historia al cancelar uno de esos conciertos.

Ocurrió el pasado 10 de septiembre, y desde entonces un grupo de fanáticos han buscado la forma de que el intérprete les reembolse los gastos extras que hicieron al boleto de entrada.

Mariela Ruye encabeza la lista que suma 1,500 seguidores de Carín y que presentaron una demanda colectiva por la cancelación del espectáculo. Sin embargo, no han conseguido avanzar en su petición legal debido a la falta de apoyo de sus abogados, quienes declinaron tomar el caso.

TE RECOMENDAMOS: ¡Se les cayó el ídolo! Cancelación de Carín León dejó a fans con frustración y gastos irrecuperables

Ahora, Ruye dice que buscará al sonorense de forma personal para realizarle el reclamo de ella y sus fans, y que pueda indemnizarlos por las afectaciones. También buscaría conciliar con el cantante que los dejó varados en Las Vegas ante la cancelación de su concierto en ‘The Sphere’.

Los afectados manifiestan que no quitarán ‘el dedo del renglón’ y ahora que Carín León se presentará en Villahermosa, el próximo 28 de noviembre en el Teatro al aire libre del ‘Parque Tabasco Dora María’, lo van a buscar.

“Soy de Tabasco y viene acá, por lo que me están convenciendo de ir, pero yo iría para decirle los daños que causó al no llegar al concierto ‘The Sphere’”, expresó Mariela Ruye.

Y a más de dos meses de la cancelación del concierto de Carín León en #LaEsfera fans continúan con su demanda colectiva. La mujer que encabeza el proceso podría reunirse personalmente con el cantante.#NoticiasImagen #YoTeVeo #ImagenNoticias con @MendivilCrystal @imagen_crystal pic.twitter.com/kLIsxNB8t5 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 25, 2026

Y es que las más de mil quinientas personas afectadas lamentan que nadie se haga cargo del dinero que perdieron en vuelos, hospedajes, transportación, comidas y gastos extras. Además del tiempo que tuvieron que pasar en La Vegas, decepcionados ante la cancelación.

NO TE VAYAS SIN LEER: Fans de Carín León preparan DEMANDA COLECTIVA millonaria tras cancelación en ‘The Sphere’

A la falta de respuesta, algunos fans ya han solicitado su reembolso de boletos, mientras que otros han optado por esperar a la reposición del show de Carin León en ‘The Sphere’ para el 15 de septiembre de 2027.