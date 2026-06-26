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José Ángel Bichir REAPARECE a casi cuatro meses de caer desde el balcón de su departamento

El joven actor envió un mensaje con el que regresa a la vida pública tras el terrible incidente que vivió.

Junio 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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José Ángel Bichir

Getty Images

“No quería hacerse daño, quería salir”.

Este viernes 26 de junio, el actor José Ángel Bichir reapareció en redes sociales, a casi cuatro meses de sufrir una terrible caída desde el tercer piso de la torre donde reside.

Tras el terrible incidente que enfrentó, resultado de una “crisis profunda” de salud mental, según contó su familia, ahora es el propio actor quien emitió un mensaje a sus seguidores.

Con una imagen en la que luce visiblemente recuperado mientras viste un saco largo y pantalones color negro, descalzo y sin playera, el histrión escribió: “Gracias”, palabra a la que le sumó emojis de corazón, destellos, estrellas y manos rezando.

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Aunque el heredero de la dinastía Bichir no abundó en detalles sobre su recuperación, sus seguidores celebraron que volviera a las redes sociales y en buenas condiciones para continuar con su vida y su trayectoria.

En tanto, sus colegas como Fernando Bonilla, Armando Hernández o Alfonso Dosal le mandaron sus mejores vibras.

“Fuerte abrazo, carnalito!”, “Venga, mijo, con todo!!!! Te amo bro!!!”, “Que gusto tenerte de vuelta. Te quiero mucho, José, te mandó un abrazo. Te extraño!!”, “Te quiero, mi niño·”, Te abrazo fuerte, a seguirle dando”, fueron algunos de los mensajes que inundaron su imagen en Instagram.

Cabe recordar que fue el viernes 13 de marzo pasado cuando el actor cayó desde el tercer piso de un edificio ubicado en la ciudad de México. Según su familia, el incidente no fue un acto voluntario.

Yolanda Ventura, pareja de su padre, aclaró que el intérprete “no quería hacerse daño, quería salir”, sugiriendo que intentaba abandonar el lugar durante un momento de confusión.

A causa del accidente, Bichir sufrió múltiples traumatismos físicos que requirieron atención médica urgente. Presentó lesiones en la nariz, mandíbula, clavícula y abdomen. Particularmente, tuvo fracturas en el talón y la clavícula, además de la pérdida de dos dientes.

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Tras permanecer tres días internado, el actor fue dado de alta el 16 de marzo para continuar con su rehabilitación en casa, rodeado de sus seres queridos.

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Al abandonar el hospital, el propio José Ángel expresó ante la prensa: “Ahorita estoy todavía muy mareado y todavía no estoy muy consciente... me siento muy mal. No entiendo muy bien qué está pasando”.

José Ángel Bichir
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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