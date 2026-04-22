Rifan joyas para pagar cirugías y gastos de recuperación de José Ángel Bichir tras caer al vacío

La recuperación de José Ángel Bichir no solo implica tiempo y cuidados médicos, sino también una fuerte presión económica que ha llevado a su familia a tomar medidas urgentes. Luego de sufrir una caída desde un tercer piso el pasado 13 de marzo, el actor enfrenta una serie de intervenciones quirúrgicas que, hasta ahora, no han podido ser cubiertas en su totalidad.

El accidente, ocurrido en la Ciudad de México, estuvo relacionado con una crisis emocional que atravesaba el hijo de Odiseo Bichir. Desde entonces, su entorno cercano ha sido claro en señalar que se trató de un momento delicado de salud mental, no de una decisión consciente. Tras ser hospitalizado de emergencia, los médicos diagnosticaron múltiples lesiones: fractura facial, daños en la nariz, traumatismo abdominal y la pérdida de varias piezas dentales. Aunque logró salir del hospital días después, la etapa más compleja comenzó fuera de él.

Las cirugías que José Ángel Bichir necesita no son menores. Entre los procedimientos pendientes se encuentran intervenciones reconstructivas en el rostro y una operación nasal. Se trata de tratamientos especializados que implican costos elevados y un proceso prolongado de recuperación.

El problema es que, al momento del accidente, el intérprete no contaba con estabilidad económica ni con un seguro médico que pudiera cubrir este tipo de gastos. Su familia ha reconocido públicamente que los recursos se han visto rebasados desde la primera etapa de atención hospitalaria.

Sin ingresos constantes y con una situación financiera ya vulnerable, el panorama se volvió aún más complejo. Por ello, han tenido que buscar alternativas inmediatas para reunir el dinero necesario.

José Ángel Bichir permanece en el hospital Instagram

Entre las acciones que han puesto en marcha, una ha llamado especialmente la atención: la organización de rifas de joyas. A través de esta dinámica, la familia busca recaudar fondos que permitan cubrir las cirugías, los tratamientos posteriores y el proceso de rehabilitación.

La iniciativa refleja no solo la urgencia económica, sino también la necesidad de apoyo colectivo en un momento crítico. Y es precisamente en este punto donde entra la actriz Luz Edith Rojas, quien mantiene un vínculo cercano con el actor.

La hija del fallecido Alberto Rojas “El Caballo” no solo es una colega del medio artístico: fue pareja de José Ángel en el pasado, y aunque su relación terminó, el cariño y la cercanía con su familia permanecen. Durante el claquetazo de la nueva versión de La pícara soñadora, la actriz dejó claro en entrevista con TVyNovelas que sigue al pendiente de su situación y que su intención es ayudar de manera concreta. “Claro que quisiera ayudarlo… sé que están haciendo rifas de joyas”, compartió.

Más allá de una declaración, sus palabras se han traducido en acciones. Rojas reveló que ya está buscando la manera de participar directamente en esta dinámica, intentando ponerse en contacto con la madre del actor para adquirir boletos. “Ya compré un par de boletos… y estoy tratando de localizar a su mamá para poder comprar más”, explicó. Este gesto confirma no solo su interés en apoyar económicamente, sino también la cercanía que mantiene con la familia, a pesar del paso del tiempo.

“Ellos saben que lo quiero mucho… y quiero mucho a la familia. Si puedo ayudar en algo, ya sea emocional o económicamente, aquí voy a estar”.

El testimonio de Luz Edith Rojas deja ver que, más allá de su pasado como pareja, existe un lazo humano que sigue vigente.

Pero la recuperación del actor no se limita a lo físico. Su familia ha hablado de un proceso emocional delicado que requiere espacio, atención y acompañamiento. La combinación de salud mental, lesiones físicas y presión económica convierte este caso en uno particularmente complejo. En este contexto, el apoyo externo, ya sea a través de rifas, donaciones o gestos solidarios, se vuelve fundamental.

Lo ocurrido también pone sobre la mesa una realidad frecuente en el medio artístico: la falta de estabilidad económica y protección médica para muchos actores. A pesar de la exposición pública, no todos cuentan con ingresos constantes o seguros que les permitan enfrentar emergencias de esta magnitud. Cuando estas ocurren, las redes de apoyo personales suelen ser el principal sostén.