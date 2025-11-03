Jorge Ortiz de Pinedo pide ayuda para salvar ‘La Casa del Actor’: “No hay dinero para la comida”

“Durante setenta y cinco años la ANDA lo sostuvo, pero hace seis años decidió retirarnos el apoyo económico. Desde entonces, sobrevivimos gracias a donativos”.

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo levantó una bandera roja, pues asegura que ‘La Casa del Actor’ atraviesa una crisis económica sin precedentes.

Y es que con más de 80 años de historia, el asilo que ha dado refugio a cientos de artistas retirados, está en el límite y al borde del colapso financiero, por lo que el también director está organizando una Fiesta Mexicana para recaudar fondos.

Ortiz de Pinedo ha recorrido varios medios de comunicación para publicitar el evento que se llevaran a cabo el viernes 7 de noviembre en el salón Villa Flamingos, y que estará repleto de figuras de la música y la televisión.

“Va a ser una fiesta mexicana a beneficio del asilo ‘La Casa del Actor’… imagínate tú el elenco: Aída Cuevas, Maribel Guardia, Rosy Arango, Laura Zapata, Olivia Collins, Luz Elena González, ‘Los Dandys’, ‘Los Chinacos’, Dalílah Polanco y muchos más. Todos solidarios con esta causa”, expresó el actor.

Y añadió que el boleto cuesta mil pesos, deducibles de impuestos, y todo lo recaudado se destinará a cubrir los gastos de manutención, sueldos del personal y atención médica de los casi 50 residentes del asilo.

Jorge Ortiz por la casa

“‘La Casa del Actor’ no es un bar ni un club, es un asilo fundado por actores hace ochenta años. Durante setenta y cinco años la ANDA lo sostuvo, pero hace seis años decidió retirarnos el apoyo económico. Desde entonces, sobrevivimos gracias a donativos”, lamentó Ortiz de Pinedo.

También dijo que ya no hay dinero ni para la comida ni para los sueldos de los cuidadores y enfermeras, “que son quienes dan cariño y calor a nuestros viejecitos”.

¿De dónde obtiene recursos ‘La Casa del Actor’?

‘La Casa del Actor’ vive exclusivamente de donaciones, así como de algunos recursos obtenidos por el abogado Javier Cuello Trejo, quien representa al patronato en litigios contra la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“Hemos interpuesto demandas porque la obligación de la ANDA es mantener el asilo que fundó, pero mientras esos recursos llegan, dependemos de la solidaridad de la gente”, indicó Jorge Ortiz de Pinedo.

Actualmente en el asilo viven artistas retirados de entre 65 y 95 años que dedicaron su vida al cine, teatro y televisión mexicana. Muchos de ellos no cuentan con familia ni ingresos estables, por lo que dependen completamente de los cuidados y asistencia médica que ofrece el recinto.