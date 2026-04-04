Azalia se le va a la yugular a Jorge D’Alessio y Marichelo ante crisis: “Karma, le llaman”

Hace unos días, luego de fuertes rumores y especulaciones, Jorge D’Alessio confirmó que existe una crisis en su matrimonio con Marichelo.

Las alarmas se encendieron luego de que ella lo dejó de seguir en Instagram, y aunque él primero se negó a dar explicaciones, más tarde habló con Televisa Espectáculos para admitirlo:

“Sí, efectivamente estamos pasando por un momento complicado y no sabemos si se arreglará o no, lo dejo en manos de Dios y tiempo al tiempo... Pero lo que sí, es que no tengo más que agradecimiento y amor por la madre de mis hijos porque es una reina”.

El actual participante de “Juego de Voces” dijo: “Rumores van a haber 200, algunos atinados y otros no. Y especularán cual persona que tenga una cámara y un canal de YouTube. Eso lo reproduce alguien más y así comienza una bola de nieve...”

Y precisamente, además de rumores y especulaciones, se suman las opiniones de los demás ante la crisis en el matrimonio, como la de Azalia Ojeda.

La exparticipante de Big Brother, quien ha tenido varios escándalos virales que la han mantenido vigente, no se limitó en sus comentarios en redes sociales y aprovechó el tema para decir de Jorge D’Alessio y Marichelo:

“Jaaaa se les acabaron las apariencias... KARMA le llaman! Un día dije que uno a uno los vería caer. Tengo buenas historias con este par de...”.

Sus seguidores le insistieron en que contara todo lo que sabía, pero como es plena Semana Santa, Azalia bromeó: “Hoy no se come carne”.

Incluso se refirió a un comentario donde aseguran que Jorge es homosexual, a lo que Azalia dijo: “A mí si es gay o no, no me importa, eso es lo de menos, cada quien sus preferencias”.

¿Por qué escribe esto Azalia? Ella misma lo escribió en X: “Sin exagerar... En su momento fueron unos ojetes conmigo... Pero mira, al final todo cae por su propio peso”.

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