Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Azalia se le va a la yugular a Jorge D’Alessio y Marichelo ante crisis: “Karma, le llaman”

Azalia Ojeda, ex Big Brother y ex Lady Polanco, no se quedó callada ante la crisis matrimonial de la pareja.

Abril 04, 2026 • 
TVyNovelas
azalia-dalessio-foto.jpg

Azalia vs. Jorge D’Alessio y Marichelo

Instagram

Hace unos días, luego de fuertes rumores y especulaciones, Jorge D’Alessio confirmó que existe una crisis en su matrimonio con Marichelo.

Las alarmas se encendieron luego de que ella lo dejó de seguir en Instagram, y aunque él primero se negó a dar explicaciones, más tarde habló con Televisa Espectáculos para admitirlo:

“Sí, efectivamente estamos pasando por un momento complicado y no sabemos si se arreglará o no, lo dejo en manos de Dios y tiempo al tiempo... Pero lo que sí, es que no tengo más que agradecimiento y amor por la madre de mis hijos porque es una reina”.

El actual participante de “Juego de Voces” dijo: “Rumores van a haber 200, algunos atinados y otros no. Y especularán cual persona que tenga una cámara y un canal de YouTube. Eso lo reproduce alguien más y así comienza una bola de nieve...”

Y precisamente, además de rumores y especulaciones, se suman las opiniones de los demás ante la crisis en el matrimonio, como la de Azalia Ojeda.

Azalia Ojeda

La exparticipante de Big Brother, quien ha tenido varios escándalos virales que la han mantenido vigente, no se limitó en sus comentarios en redes sociales y aprovechó el tema para decir de Jorge D’Alessio y Marichelo:

“Jaaaa se les acabaron las apariencias... KARMA le llaman! Un día dije que uno a uno los vería caer. Tengo buenas historias con este par de...”.

Sus seguidores le insistieron en que contara todo lo que sabía, pero como es plena Semana Santa, Azalia bromeó: “Hoy no se come carne”.

Incluso se refirió a un comentario donde aseguran que Jorge es homosexual, a lo que Azalia dijo: “A mí si es gay o no, no me importa, eso es lo de menos, cada quien sus preferencias”.

¿Por qué escribe esto Azalia? Ella misma lo escribió en X: “Sin exagerar... En su momento fueron unos ojetes conmigo... Pero mira, al final todo cae por su propio peso”.

azalia-dalessio-0.jpg

X

azalia-dalessio-2.jpg

X

azalia-dalessio-1.jpg

X

Azalia Ojeda JORGE D’ALESSIO Marichelo
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
la casa de los famosos rata.jpg
Famosos
Habitantes de La Casa de los famosos Telemundo descubren una rata entre la comida del destierro
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
pepe aguiularpeso pluma.jpg
Famosos
Pepe Aguilar se olvida de sus críticas al corrido tumbado y canta con Peso Pluma pero los fans no lo perdonan
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
wendy-nueva-cirugia-.jpg
Famosos
¿Wendy Guevara ya quedó? La líder de Las Perdidas ya presume curvas pero se hará una feminización facial
Abril 04, 2026
 · 
Nayib Canaán
OMAR FIERRO.jpg
Famosos
Omar Fierro responde a la acusación de que hizo fraude para ser dirigente sindical de los actores
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
omar chaparro.jpg
Famosos
¿Cómo superó Omar Chaparro su episodio de depresión? “Me dolía levantarme de la cama”
Cuenta lo que tuvo que hacer para avanzar y seguir adelante con su carrera
Abril 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose luis roma.jpg
Famosos
De “En familia con Chabelo” a “Juego de Voces": asi ha sido la transformación de José Luis Roma
El cantautor apareció en televisión por primera vez a los 11 años como invitado al programa de Chabelo
Abril 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
poncho de nigris irma serrano.jpg
Famosos
Poncho de Nigris peleó de joven contra dos luchadores exóticos y hasta Irma Serrano le ayudó en el ring
En 2004 se subió al ring para luchar en el Toreo de Cuatro Caminos contra Polvo de estrellas y May Flower
Abril 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
hector suarez (1).jpg
Famosos
El día que Héctor Suárez chocó contra un árbol y una casa por evitar un asalto: “Volví a nacer”
El drama que vivió el actor quedó registrado en las páginas de nuestra revista TVyNovelas, en donde narró:
Abril 03, 2026