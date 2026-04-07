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Jorge D’Alessio habla en medio de crisis con Marichelo: “No quiero repetir patrones”

El cantante habla con serenidad sobre su separación de Marichelo Puente, dejando claro que la prioridad es proteger a sus hijos y mantener intacto el amor familiar

Abril 06, 2026 • 
Edson Vázquez
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Jorge D’Alessio

En medio de los reflectores, las cámaras y el incesante pulso del espectáculo, Jorge D’Alessio atraviesa uno de los momentos más íntimos y complejos de su vida. No se trata únicamente de la salud, que recientemente puso a prueba su voz y su ánimo, sino de un proceso personal que ha despertado la conversación pública: su separación de Marichelo Puente, su compañera de vida durante más de una década.

Desde el Foro 5 de Televisa San Ángel, donde se graba el programa Juego de voces, Jorge recibió a TVyNovelas con una serenidad que no oculta el peso emocional de los últimos meses. Amable, abierto y con la mirada firme, el músico decidió hablar sin rodeos, pero con el respeto que caracteriza su historia personal.

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“La madre de mis hijos es una dama, una mujer intachable, de valores, fuera de serie, lo mejor que le pasó a mi vida fue ella y además me regaló tres hijos, que son lo más importante para mí; lo único que van a escuchar es eso”, expresa con convicción. En sus palabras no hay rastro de conflicto mediático, sino una voluntad clara de proteger lo esencial.

Por el contrario, Jorge D’Alessio insiste en que la prioridad está en el bienestar emocional de sus hijos: “Gracias a Dios estamos en contacto muy cordial para hacer las cosas bien, para no repetir patrones que a mí me marcaron de niño y que lastiman. Guardar sus corazones es nuestra prioridad, la familia nunca se va a deshacer, independientemente de la situación de la pareja”.

El eco de su infancia aparece como una guía silenciosa en su presente.

Jorge no lo dice con dramatismo, sino con una lucidez que conmueve: hay historias que no quiere repetir, heridas que busca no heredar. En esa decisión, íntima y poderosa, se encuentra quizá el verdadero eje de esta etapa. Mientras tanto, su vida profesional también ha atravesado desafíos importantes.

Jorge-Dalessio-Marichelo.jpg

El líder de ‘Matute’ enfrenta la polémica ante una posible separación de su esposa Marichelo.

YouTube/Instagram

Durante meses, un problema en sus cuerdas vocales lo alejó parcialmente de los escenarios, generando angustia en un artista cuya esencia está profundamente ligada a la música.

“Lo más terrible de cuando algo te sucede, es no saber qué es, porque eso crea una angustia grande… en esta, nuestra gira más grande e importante, le he sufrido”, confiesa.

Jorge D’Alessio y Marichelo Puente se conocieron a mediados de la década de 2000 en un entorno vinculado al espectáculo y la música. Su relación, marcada por la discreción, se consolidó el 21 de mayo de 2011, cuando contrajeron matrimonio en una ceremonia celebrada en México. Juntos han formado una familia con tres hijos: Ana Paula, la hija mayor de Marichelo, a quien Jorge ha criado como suya; y Santiago y Patricio, quienes se han convertido en el centro de su vida familiar.

“MI MADRE Y MI HERMANO ME HAN ABRAZADO”

El relato de aquellos días tiene tintes casi cinematográficos: ciudades como Barcelona, Madrid, París y Londres marcadas por una voz que se apagaba poco a poco. “A Londres llegué sin poder ni siquiera hablar, no pude decir buenas noches, nada más toqué… sentí horrible”, recuerda.

La solución llegó de manera inesperada, casi como una señal de alivio en medio de la incertidumbre. “Gracias a Dios mi dentista me dijo, ‘vamos a revisar…’, y sí, tenía una pequeña infección… en cuanto me lo cambiaron, se acabó”.

Hoy, recuperar su voz no es solo un triunfo físico, sino emocional: volver a cantar es, también, volver a sí mismo. En este contexto, su participación en Juego de voces ha sido más que un proyecto televisivo. Se ha convertido en un refugio. “Yo le voy a vivir agradecido a Lalo Suárez por haberme invitado, porque este programa ha sido un salvavidas para mí… el trabajo sin duda, es la mejor terapia”, afirma.

Entre dinámicas, emociones y reencuentros familiares, como el que vive junto a su hermano, el programa le ha ofrecido algo que no siempre se encuentra en la televisión: contención. Un espacio donde el artista puede seguir creando mientras el hombre reconstruye.

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