Marichelo se quiebra al confirmar separación y responde si fue por infidelidad de Jorge D’Alessio

La hermana de Anahí no pudo ocultar que vive un momento muy complicado.

Abril 09, 2026 
TVyNovelas
Marichelo se separó de Jorge D’Alessio

TVyNovelas

Las primeras declaraciones de Marichelo ante la crisis matrimonial con Jorge D’Alessio ocurrieron la noche de este 9 de abril de 2026, cuando la prensa la encontró en el Aeropuerto.

La hermana de Anahí se detuvo, sin armar persecusión como otros famosos, porque admitió que sabía que -aunque ya no es actriz- sí tiene una familia famosa y el tema es de interés del público. Así que, con la emoción a flor de piel, confirmó: “No estoy lista todavía, entonces necesito tiempo”.

“No estoy lista para esto. No está siendo fácil, es un momento muy complicado que no creo que nadie quiera vivirlo, y no soy la única mujer que esté pasando algo así”.

Cuando le preguntaron si la separación con Jorge D’Alessio ocurrió por una infidelidad, Marichelo fue tajante:

“Tendrías que preguntárselo a él, eso no me corresponde a mí, yo siempre he hablado por mí y de mí. Jamás he hablado de alguien más”, dijo sin negar rotundamente el tema.

“Sé que tengo que dar una explicación, entiendo perfecto. Agradezco su cariño, les pido solo respeto porque no es un momento fácil, al menos, para mí”, dijo Marichelo, quien reconoce que una crisis matrimonial la viven muchas mujeres: “No soy la primera ni la única, y la vida pasa, y un día a la vez”.

“Sí ya estamos separados”, dijo sobre Jorge, y aunque no aclaró que sus hijos ven a su papá, dijo: “Existimos exesposos pero no exhijos”.

