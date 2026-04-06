¿Qué pasó con Jorge D’Alessio? Se quiebra en “Juego de Voces” y envía un desgarrador mensaje sobre la familia

El duelo entre los hermanos Roma ya había terminado y Angélica Vale estaba por dar los resultados.

Pero de pronto se dio cuenta de que Jorge D’Alessio estaba a punto del llanto, de modo que detuvo la dinámica del programa para preguntarle: ¿Por qué te mueve tanto lo que acabamos de ver?

Jose Luis y Raúl Roma se habían dedicado mutuamente canciones para agradecerse los años que han pasado juntos para construir su carrera de cantautores.

Pero en el segmento de José Luis, la canción elegida fue la de Napoleón, “Vive”, todo un homenaje a la gratitud que el ser humano le debe a su familia, su legado, su pasado.

Y además, en ese momento entraron al estudio los papás de José Luis y Raúl, lo que provocó un momento especialmente emotivo.

Fue entonces que Jorge D’Alessio hizo agua en sus ojos.

¿Por qué Jorge D’Alessio lloró en Juego de Voces?

El cantante ha hablado públicamente de la crisis matrimonial que actualmente atraviesa con Marichelo, con quien tiene dos hijos.

La mezcla de estas dos emociones chocaron al interior de Jorge y provocó el llanto que Angélica Vale notó y la llevó a preguntar por qué estaba tan emocional.

“Entiendo mucho el significado de lo que hicieron los hermanos Roma y una canción como “Vive”, por todo lo que significa la familia. Yo sé lo que hay detrás de ellos y que al final salga la familia... me rompió, me rompió”, dijo Jorge sin poder poner en palabras sus sentimientos.

Jorge D’Alessio recuperó el aire para terminar su reflexión: