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¿Qué pasó con Jorge D’Alessio? Se quiebra en “Juego de Voces” y envía un desgarrador mensaje sobre la familia

En medio de su crisis matrimonial, el cantante incluso provocó que Angélica Valen detuviera por un momento el programa para preguntarle cómo se sentía

Abril 05, 2026 • 
Alejandro Flores
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“Me rompió”, dijo Jorge D’Alessio

ViX

El duelo entre los hermanos Roma ya había terminado y Angélica Vale estaba por dar los resultados.

Pero de pronto se dio cuenta de que Jorge D’Alessio estaba a punto del llanto, de modo que detuvo la dinámica del programa para preguntarle: ¿Por qué te mueve tanto lo que acabamos de ver?
Jose Luis y Raúl Roma se habían dedicado mutuamente canciones para agradecerse los años que han pasado juntos para construir su carrera de cantautores.
Pero en el segmento de José Luis, la canción elegida fue la de Napoleón, “Vive”, todo un homenaje a la gratitud que el ser humano le debe a su familia, su legado, su pasado.

Y además, en ese momento entraron al estudio los papás de José Luis y Raúl, lo que provocó un momento especialmente emotivo.
Fue entonces que Jorge D’Alessio hizo agua en sus ojos.

¿Por qué Jorge D’Alessio lloró en Juego de Voces?

El cantante ha hablado públicamente de la crisis matrimonial que actualmente atraviesa con Marichelo, con quien tiene dos hijos.

Crisis en matrimonio de Jorge D’Alessio y Marichelo
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La mezcla de estas dos emociones chocaron al interior de Jorge y provocó el llanto que Angélica Vale notó y la llevó a preguntar por qué estaba tan emocional.

“Entiendo mucho el significado de lo que hicieron los hermanos Roma y una canción como “Vive”, por todo lo que significa la familia. Yo sé lo que hay detrás de ellos y que al final salga la familia... me rompió, me rompió”, dijo Jorge sin poder poner en palabras sus sentimientos.

Jorge D’Alessio recuperó el aire para terminar su reflexión:

“Entiendo ese amor de hermanos, y de siempre querer lo mejor para tu familia. Que Dios los bendiga”.

JORGE D’ALESSIO Juego de Voces
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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