¿Jorge D’Alessio y Marichelo buscan SALVAR SU MATRIMONIO? Publican que están juntos “constelando”

“Quien me trajo fue ella y está aquí, conmigo”.

Este 21 de mayo, Jorge D’Alessio y Marichelo están cumpliendo 15 años de casados y entre polémicas, señalamientos de infidelidad y amores con personas de su mismo sexo, la pareja mando un mensaje que abriría la puerta a una reconciliación.

Fue el hijo de ‘La leona dormida’, quien publicó una historia en la que deja ver que está junto a la madre de sus hijos y que “hoy he decidido renacer”.

El músico escribió sobre una historia de Instagram: “Hoy, el día que cumplimos 15 años de casados, hoy vengo a constelar por primera vez, de hecho, quien me trajo fue ella y está aquí, conmigo. Gracias MacPuente. El amor es para siempre, De tu mano”.

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En la postal que colgó D’Alessio se observa un paisaje campestre, árboles, una cabaña y dos caballos rodeados por una cerca, lo que sugiere que la pareja está tomando terapia asistida por los mencionados animales.

¿De qué se tratan las constelaciones con caballos?

Se trata de una terapia emocional en la que el caballo actúa como mediador. Expertos indican que por su alta sensibilidad, el animal refleja las emociones inconscientes, bloqueos o tensiones.

La práctica no involucra montar al caballo sino interactuar con ellos desde el suelo para lograr un autoconocimiento.

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Expertos han dado cuenta de que estas terapias “pueden transformar vidas”.