Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Jessica Esotérica exhibe DESGARRADORAS COMPLICACIONES en funeral de Farath Coronel: “se iba a ir al congelador”

La vidente explicó por qué aunque ‘El Brujo Mexicano’ tenía mucho dinero no había para pagar su funeral.

Septiembre 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Jessica-Esoterica.jpg

La vidente Jessica Esotérica reveló detalles del funeral de Farath Coronel.

YouTube/Instagram

“Si no se pagaba el cuerpo se metía a un congelador hasta esperar que se pague por el funeral completo... horrible”.

Muchas especulaciones han surgido alrededor de la muerte y el funeral de Farath Coronel, el famosos colaborador del programa ‘Hoy’. Y es que después de conocerse la noticia de su asesinato, familiares y amigos solicitaron apoyo económico para darse sepultura.

La petición causó sorpresa, principalmente porque durante su último en vivo aseguró que tenía “un ingreso de 3 millones de pesos” gracias a la empresa que fundó.

El manager de Coronel salió a despejar los cuestionamientos en torno al dinero que dejó el tarotista. “Las autoridades tiene en este momento el poder y es su momento toda la facultad para poder tener cerrada toda la casa (del fallecido)”, explicó a ‘Milenio Diario’.

TE RECOMENDAMOS: Amigas famosas abandonan a Farath Coronel en su último adiós; sólo Jessica Esotérica asiste al funeral

Y agregó: “Todo lo que están especulando que, ‘por qué no venden las cosas que tenía, por qué sus cuentas, por qué no sacan dinero… Es muy difícil por la circunstancia, por la prematura de todo lo que nos está sucediendo y en fin de semana, es complicado poder sacarlo”.

Al tiempo, dejó entrever que no existía un plan por parte de Coronel o sus seres queridos para el día que él perdiera la vida.

“Muchos de nosotros nunca pensamos un hecho de este tipo. No podemos nosotros, no tenemos la capacidad en estos momentos de cubrir los gastos por estos hechos”, aseveró.

@yuyasm1

Agradecimiento de parte de la familia de Farath Coronel por acompañarlos en su último adiós... Descansé en paz Víctor Manuel Sixtos "Farath Coronel" "La Diabla"...🕊😥🙏✨️ #descanseenpaz #ladiablacoronel #ultimoadios #justicia #farathcoronel

♬ sonido original - Yuyasm

Jessica Esotérica cuenta que ante falta de pago lo iban a mandar a un congelador

Fue durante su participación en el programa ‘Mesa Cero’ que la astróloga destapó las desgarradoras complicaciones que vivió el cuerpo del fallecido Farah y su familia.

La vidente relató que como los familiares no lograba reunir le dinero lo sepultaron tres horas después.

“Lo tenían que enterrar a las 3:00 p.m., terminaron enterrándolo a las 6:00 p.m. porque todavía no se juntaba el dinero para poner el cuerpo en la tierra, si no se pagaba el cuerpo se metía a un congelador hasta esperar que se pague por el funeral completo... horrible”, indicó.

Luego, mencionó que pese a las diferencias ella no dudó en acudir a la despedida de la llamada ‘Diabla’. “Sí es cierto que lo que yo dije en redes que lo que siembras, cosechas; si él sembró algo y lo cosechó después... la gente preguntaba a qué fui yo: a sembrar. ¿Y qué sembré? Empatía. No (no era mi amigo), nosotros teníamos pleito en redes, pero jamás estuvimos con tú y yo, jamás”.

Posteriormente, compartió que tuvo un encuentro con la madre de Farath.

“Su madre me dice a mí: ‘Usted no sabe lo que significa que esté usted aquí, para mí dice mucho, porque la gente decía que quien lo había llevado a eso era usted’. La gente en redes es cruel. Farath sale en un video diciéndole: ‘María, apaga la vela, la gorda no está muerta jajaja’, cuando se dijo que yo había muerto y después le ponen el video donde yo estoy en su funeral: ‘Vine a enterrarte’, oye no... la gente es cruel en redes”, manifestó.

Jessica también habló de las rencillas que hubo entre Coronel y otros creadores de contenido, los cuales decidieron no dejarlo solo y acudieron al funeral.

Te puede interesar:
wendy guevara y marlon.jpg
Famosos
Aparece el hombre al que Wendy Guevara le compró una camioneta y el enganche de una casa: “Se humilla solito”
Agosto 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
nominados eliminación 30 de agosto.jpg
Famosos
¿Quién fue el quinto eliminado y cuál fue su reacción en La Casa de los Famosos México?
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernezto laguardia (1).jpg
Famosos
Mariana Echeverría narra por primera vez el drama de perder a su bebé
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernezto laguardia.jpg
Famosos
El día que Mariana Ochoa renunció a Televisa: “Me voy a una televisora más chica”, le dijo a Laguardia
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg
Famosos
Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
jessicacoch-.jpg
Famosos
A Jessica Coch el paso del tiempo no le preocupa y menos la diferencia de edad con su pareja, 9 años menor
Agosto 29, 2026
 · 
Grisel Vaca
mariana-ochoa-aldorendon-ariborovoy.jpg
Famosos
Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx
Agosto 29, 2026
 · 
TVyNovelas
victornoriega--.jpg
Famosos
Víctor Noriega decidió cuidarse y nos cuenta cómo logró recuperar su peso después de subir 20 kilos
Agosto 29, 2026
 · 
Grisel Vaca

NO TE VAYAS SIN LEER: El último ritual de Farath Coronel antes de su muerte: fue en su cumpleaños y tenía cuatro altares

“’AimeP3’ estaba peleada con Faraht, sí; ‘Dulce Gipsy’ estaba peleada con Farath, sí, y Jessica Esotérica era archi enemiga de Farath, pero en ese momento no existió ese rencor y ese coraje, salió la empatía, el cariño; a mí me vale lo que piense la gente o deje de pensar”, concluyó.

Jessica Esotérica Tarot Vidente
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Alan-Magneto.jpg
Famosos
Alan de ‘Magneto’ es hospitalizado de emergencia: “su estado de salud ES DELICADO”
Septiembre 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lidia-Avila.jpg
Famosos
Lidia Ávila destapa que Mariana Ochoa “no ha explotado como es” en LCDLF; también le pidió “NO ENTRES”
Septiembre 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alexis-Ayala.jpg
Famosos
Alexis Ayala admite que ya tiene NUEVA PAREJA y su exesposa confiesa: “yo los presenté”
Septiembre 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gala-Montes.jpg
Famosos
Gala Montes suelta todo lo que pasó en LCDLF y si tuvo “brote psicótico”: “No me quería salir, ME SACARON”
Septiembre 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tecladista-Camilo-Septimo.jpg
Famosos
Hijo de 6 años del tecladista de ‘Camilo Séptimo’ y único sobreviviente dio aterradoras declaraciones
Además, un tío reveló qué pasará con el niño y cuánto tiempo pasarán los culpables en prisión.
Septiembre 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ingridmartz--.jpg
Famosos
Abogado de Ingrid Martz revela más detalles del pleito legal vs. su ex: “Quiere que lo mantenga a él”
La actriz enfrenta una batalla legal con su exesposo, quien, de acuerdo con su abogado Guillermo Pous, pretende que ella le otorgue una manutención
Septiembre 10, 2026
 · 
Nayib Canaán
luischaparro-aldo-rendon.jpg
Famosos
Luis Chaparro responde si fue MUEBLE o no en La Casa: “Nunca me sentí sombra de Aldo Rendón”
El sexto eliminado de LCDLF México asegura que su cercanía con Aldo fue una amistad genuina y revela que ahora quiere dar el salto a la televisión, el cine y las series.
Septiembre 10, 2026
 · 
Nayib Canaán
yuri-exclusiva-.jpg
Famosos
Yuri sigue vigente tras 5 décadas de carrera y ha renacido varias veces: "¡Yo ya me comí al mundo!”
Tras tocar fondo y alejarse de los escenarios, encontró en la fe un nuevo comienzo. Hoy, mientras sus éxitos ochenteros conquistan a los jóvenes, regresa a las telenovelas y defiende una belleza sin bisturí.
Septiembre 10, 2026
 · 
Nayib Canaán