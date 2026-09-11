Jessica Esotérica exhibe DESGARRADORAS COMPLICACIONES en funeral de Farath Coronel: “se iba a ir al congelador”

“Si no se pagaba el cuerpo se metía a un congelador hasta esperar que se pague por el funeral completo... horrible”.

Muchas especulaciones han surgido alrededor de la muerte y el funeral de Farath Coronel, el famosos colaborador del programa ‘Hoy’. Y es que después de conocerse la noticia de su asesinato, familiares y amigos solicitaron apoyo económico para darse sepultura.

La petición causó sorpresa, principalmente porque durante su último en vivo aseguró que tenía “un ingreso de 3 millones de pesos” gracias a la empresa que fundó.

El manager de Coronel salió a despejar los cuestionamientos en torno al dinero que dejó el tarotista. “Las autoridades tiene en este momento el poder y es su momento toda la facultad para poder tener cerrada toda la casa (del fallecido)”, explicó a ‘Milenio Diario’.

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Y agregó: “Todo lo que están especulando que, ‘por qué no venden las cosas que tenía, por qué sus cuentas, por qué no sacan dinero… Es muy difícil por la circunstancia, por la prematura de todo lo que nos está sucediendo y en fin de semana, es complicado poder sacarlo”.

Al tiempo, dejó entrever que no existía un plan por parte de Coronel o sus seres queridos para el día que él perdiera la vida.

“Muchos de nosotros nunca pensamos un hecho de este tipo. No podemos nosotros, no tenemos la capacidad en estos momentos de cubrir los gastos por estos hechos”, aseveró.

Jessica Esotérica cuenta que ante falta de pago lo iban a mandar a un congelador

Fue durante su participación en el programa ‘Mesa Cero’ que la astróloga destapó las desgarradoras complicaciones que vivió el cuerpo del fallecido Farah y su familia.

La vidente relató que como los familiares no lograba reunir le dinero lo sepultaron tres horas después.

“Lo tenían que enterrar a las 3:00 p.m., terminaron enterrándolo a las 6:00 p.m. porque todavía no se juntaba el dinero para poner el cuerpo en la tierra, si no se pagaba el cuerpo se metía a un congelador hasta esperar que se pague por el funeral completo... horrible”, indicó.

Luego, mencionó que pese a las diferencias ella no dudó en acudir a la despedida de la llamada ‘Diabla’. “Sí es cierto que lo que yo dije en redes que lo que siembras, cosechas; si él sembró algo y lo cosechó después... la gente preguntaba a qué fui yo: a sembrar. ¿Y qué sembré? Empatía. No (no era mi amigo), nosotros teníamos pleito en redes, pero jamás estuvimos con tú y yo, jamás”.

Posteriormente, compartió que tuvo un encuentro con la madre de Farath.

“Su madre me dice a mí: ‘Usted no sabe lo que significa que esté usted aquí, para mí dice mucho, porque la gente decía que quien lo había llevado a eso era usted’. La gente en redes es cruel. Farath sale en un video diciéndole: ‘María, apaga la vela, la gorda no está muerta jajaja’, cuando se dijo que yo había muerto y después le ponen el video donde yo estoy en su funeral: ‘Vine a enterrarte’, oye no... la gente es cruel en redes”, manifestó.

Jessica también habló de las rencillas que hubo entre Coronel y otros creadores de contenido, los cuales decidieron no dejarlo solo y acudieron al funeral.

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