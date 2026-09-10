Luis Chaparro responde si fue MUEBLE o no en La Casa: “Nunca me sentí sombra de Aldo Rendón”

Después de cinco semanas de encierro, Luis Chaparro volvió al mundo exterior con una mezcla de agradecimiento, desconcierto y muchas cosas por procesar. El creador de contenido, sexto eliminado de la cuarta temporada de La casa de los famosos México, reconoce que las primeras horas fuera se convirtieron en un auténtico choque con la realidad: recuperar la rutina, reencontrarse con la ciudad e incluso volver a manejar le han recordado cuánto puede transformar a una persona el aislamiento.

“Fue un bombardeo de mucha información. Quieras o no, estar cinco semanas encerrado y de repente salir te cambia un poquito el chip”. Acostumbrado a convivir bajo las reglas de un juego donde cada gesto puede adquirir una dimensión inesperada, ahora enfrenta una tarea distinta: mirar desde afuera aquello que durante semanas observó desde una perspectiva limitada.

Uno de los calificativos que acompañó su paso por la competencia fue el de “mueble”, una etiqueta que Luis no rechaza de manera tajante, aunque sí considera que depende de la percepción de cada espectador. Para él, la palabra es demasiado subjetiva.

“Yo sentía que había gente que podía tomar más esa palabra que yo, hubo unos que dormían más que yo”, asegura. Su argumento parte de una diferencia entre lo que él vivía dentro y aquello que finalmente llegaba a las pantallas. “Tuve muchos comentarios de gente que me decía: ‘Luis, fuiste el más divertido de La casa’”, cuenta. Y ahí, precisamente, encuentra la contradicción: lo que para unos era poca participación, para otros representaba una de las características más disfrutables de su estancia.

La salida también le ha permitido conocer comentarios y actitudes que no alcanzó a percibir durante el encierro. “Dentro, repito, las cosas son muy diferentes”, explica. Para él, una de las razones por las que pudo ser considerado “mueble” fue justamente la ausencia de enfrentamientos directos.

“Algo que siento que me hizo parecer un mueble o que hizo que el público me catalogara así, es que no había un conflicto hacia mí”, señala.

Luis asegura que nunca recibió de frente una inconformidad importante. Nadie le dijo claramente que algo de su comportamiento molestara, por lo que llegó a pensar que su relación con los demás era buena. La sorpresa aparecía después, cuando su nombre volvía a aparecer entre los nominados. “Yo pensaba que le caía bien a todos porque nadie fue conmigo y me dijo: ‘Oye, la neta, no me está gustando esto de ti’”, recuerda, “entonces yo no tenía ningún conflicto con nadie y dije: ‘Pues todo está muy bien’. Y luego salía nominado y pensaba: ‘¡Ay, güey!, ¿qué está pasando?’”.

Otro de los temas que aborda es su cercanía con Aldo, pues hubo quienes interpretaron que Luis se encontraba a su sombra.

Él rechaza esa percepción y asegura que nunca se sintió menos frente a nadie ni entró al juego pensando en depender de otra persona. “Nunca me sentí sombra de nadie”, afirma.

Su cercanía con Aldo, explica, nació después de una serie de despedidas que fueron modificando su círculo cercano.

“Todo se fue dando muy paulatinamente y de manera muy natural”, afirma. Luis insiste en que su amistad con Aldo fue auténtica, aunque reconoce que hubo temas en los que no coincidían y que quizá debió expresar sus diferencias en el momento. “Yo creo que fue genuino y la percepción fue de que me estaba colgando, pero era algo que simplemente se dio”, explica.