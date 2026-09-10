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Gala Montes le declara su amor a Emiliano Aguilar; y la guerra a su mamá

La actriz se refugió en Emiliano tras su salida de La Casa de los Famosos

Septiembre 10, 2026 • 
Alejandro Flores
gala montes emiliano aguilar (3).jpg

Gala Montes y Emiliano Aguilar

Instagram

Gala Montes no se detiene. Tras su salida de La Casa de los Famosos por voluntad propia, se ha refugiado en Emiliano Aguilar.

Los cantantes tienen ya más de cuatro meses de relación estrecha, la cual comenzó cuando Gala acudió a él mientras promovía su nueva música.
Emiliano vio en ella una “gran artista” y una “buena persona”. Comenzaron a publicar fotos juntos en redes sociales y a aparecer en eventos públicos.
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Los nuevos mensajes románticos de Gala y Emiliano

Ahora, esa amistad llega a un nuevo nivel: “Te amo”, escribió la actriz en un video en el que aparecen juntos.

Con la canción “Love is on the brain”, de Rihanna, Gala se ve feliz, contenta, moviéndose al ritmo de la música y con Emiliano a un lado.
Apenas al mediodía de este mismo miércoles, Emiliano publicó otro video en el que negó ser el culpable de las adicciones de Gala Montes y que supuestamente habrían detonado sus recientes comportamientos erráticos, incluyendo su salida abrupta de LCDF.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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La pelea contra su madre

En otro posteo, Gala se refirió a su madre, con quien mantiene una pelea constante desde hace poco más de tres años.
La actriz la acusa de haberla explotado durante su etapa como estrella infantil con actitudes que llegaron incluso a la violencia emocional.

Su madre, Crista, niega las acusaciones y ha dicho que su hija la tiene abandonada.

Ahora, Gala arremete en su contra:

“Mi mama pensando que ando bien mal. Yo: Ya págame el anexo y todo lo que me debes explotadora infantil, figurona o te va a llegar la venganza de Moctezuma”, escribió en su perfil de Instagram.

Gala Montes Emiliano Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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