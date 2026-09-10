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Famosos

Nominaciones de TERROR “por andar jugando a la Ouija” en La Casa de los Famosos Mx: ¿Quién está en la placa?

La séptima gala de nominación

Septiembre 09, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Nominaciones de La Casa de los Famosos México

ViX

La séptima gala de nominación de La Casa de los Famosos México ocurrió este miércoles 9 de septiembre con novedades. Para empezar, comenzó media hora antes, y el proceso de nominación ocurrió con una dinámica de terror, en un hospital lleno de zombies.

Hasta La Jefa bromeó en un momento sobre que los zombies aparecieron porque jugaron a la Ouija dentro de La Casa, hecho que se ha convertido en una teoría del por qué han ocurrido situaciones negativas.

Uno por uno, tuvieron que correr para salvarse, mientras intentaban controlar el miedo.

Gema nominó:
3 puntos a Brianda
2 puntos a Masad
1 punto a Yahir

Yahir nominó:
3 puntos a Cynthia
2 puntos a Gema
1 punto a Karina

Ernesto nominó:
3 puntos a Yahir
2 puntos a Gema
1 punto a Memo

Brianda nominó:
3 puntos a Ernesto
2 puntos a Gema
1 punto a Cynthia

Masad nominó:
3 puntos a Karina
2 puntos a Memo
1 punto a Gema

Ese Pérez nominó:
3 puntos a Masad
2 puntos a Brianda
1 punto a Yahir

Memo nominó:
3 puntos a Masad
2 puntos a Ernesto
1 punto a Karina

Mariana nominó:
3 puntos a Gema
2 puntos a Karina
1 punto a Brianda

Karina nominó:
3 puntos a Masad
2 puntos a Yahir
1 punto a Ernesto

Cynthia nominó:
3 puntos a Karina
2 puntos a Masad
1 punto a Brianda

¿CÓMO QUEDÓ LA PLACA DE NOMINADOS?

Será el domingo 13 de septiembre cuando un habitante más salga de La Casa de los Famosos México. Los nominados son:

Mariana Ochoa
Karina Torres
Masad Altamami
Gema Garoa
Brianda Deyanara
Yahir

NO están nominados:
Ernesto Laguardia
Cynthia Klitbo
Memo Schutz
Ese Pérez (compró la inmunidad en subasta)

La Casa de los Famosos México Mariana Ochoa No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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