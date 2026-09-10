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Así era Azalia Ojeda hace 24 años en Big Brother: “Loca de nacimiento”

La pionera de los realities en México ahora participa en La Granja VIP, donde ya tuvo sus primeros pleitos

Septiembre 10, 2026 • 
Alejandro Flores
azalia ojeda.jpg

Azalia en 2000 / Azalia en 2026

Instagram

Azalia Ojeda es una pionera de los realities shows en México.

Fue una de las integrantes del primer Big Brother, en donde, asegura, le asignaron el rol de villana.
“Es lo que pasa con la gente que decimos las cosas de frente”, ha dicho en varias ocasiones al recordar que le hicieron un test de personalidad antes de entrar a aquel reality show en 2002.
Contó que como resultado de esa prueba, le explicaron que su personalidad era la de una mujer fuerte y directa, por lo que le pedían que así se comportara dentro de la casa.
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Su pleito en el primer Big Brother

Y así fue. En la actual edición de La Granja VIP, Azalia ha perfeccionado aquella personalidad que desarrolló en Big Brother.

“Yo cuando me levanto ya estoy pensando en a quién joder”, dijo este miércoles, justo antes de las primeras nominaciones de esta segunda temporada.

De su pasado en Big Brother se recuerdan dos momentos de pleitos que protagonizó.
Primero contra Rocío, quien al final resultó la ganadora del reality y que, en oposición a Azalia, jugó el rol de “buena”.
Azalia se enfrentó a ella por considerar que era hipócrita, ya que tenía actitudes que consideraba de “doble moral”, como por ejemplo besar a otros concursantes luego de negar que sintiera atracción por ellos.

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La pelea contra La Chotis

Su otro memorable enfrentamiento fue con “La Chotis”, Verónica Payán, a quien llamó “la más cerda de la casa”. Payán la escuchó que hablaba a sus espaldas y la enfrentó durante varios minutos en los que incluso llegó a palmear su espalda de manera ruda.

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"¡Vuélveme a tocar!”, le gritó Azalia al final de este pleito que sucedió en la edición 3R de Big Brother.

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Ojeda ha contado que el encierro fue tan duro para muchos de los habitantes de aquellos Big Brother que muchos de ellos salieron con problemas emocionales.

“Muchos terminaron en terapia. La ganadora la pasó muy mal, el Lic. lo pasó muy mal, la Mapacha lo pasó muy mal”, enumeró Azalia en un programa de Unicable.

En una publicación de Instagram, justo antes de entrar a La Granja VIP, Azalia enlista lo que considera los rasgos esenciales con los que ha defendido su identidad emocional.

Loca de nacimiento, alegre por naturaleza, amable si te lo mereces, celosa cuando quiero de verdad y enojona desde que tengo uso de razón

Azalia Ojeda La Granja VIP Big Brother
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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