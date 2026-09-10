Abogado de Ingrid Martz revela más detalles del pleito legal vs. su ex: “Quiere que lo mantenga a él”

La vida dio un giro inesperado para Ingrid Martz. Lo que soñó desde siempre, ser madre, se ha convertido en una de las pruebas más difíciles de su vida. Desde su separación de Rodrigo Luque, la actriz enfrenta un proceso legal relacionado con la convivencia y los gastos de su hija Martina, de siete años, mientras intenta mantener a flote su carrera y recuperar la estabilidad emocional que perdió en medio de la ruptura.

“Esto que estoy pasando jamás en mi vida pensé que lo podría vivir, porque lo único que soñaba era ser mamá, y ahora pensar que solo veo a mi hija 15 días al mes ha sido muy fuerte. Un proceso extremadamente difícil y doloroso”, confesó la artista en entrevista con TVyNovelas.

Pero el conflicto no termina en la convivencia con la pequeña. De acuerdo con Guillermo Pous, abogado de Ingrid, existen también diversas diferencias económicas que han llevado el enfrentamiento a otro nivel. Una de ellas tiene que ver con los intercambios comerciales que la actriz realiza en redes sociales y que, según explica el litigante, están relacionados con las necesidades de Martina.

“Ella no gana absolutamente nada con eso; los intercambios sirven para pagar las clases de natación, ballet y todas las actividades extracurriculares de la niña. Como el esposo no las quiere pagar, tampoco pretende que se puedan obtener a través de intercambios, lo cual es absurdo”, aseguró Pous.

El abogado considera particularmente contradictorio que, según su versión, antes de la separación Rodrigo Luque sí estuviera de acuerdo con este do”, aseguró Pous. tipo de colaboraciones, pues también habría obtenido beneficios de ellas. “Él los aprobaba porque se ahorraban todos los costos de las actividades de la niña y, segundo, porque nunca se quejó de que, a través de intercambios comerciales exclusivamente de Ingrid, se fueran de luna de miel, viajaran, comieran o se hospedaran. Ahora que él ya no se ve beneficiado, entonces no quiere que existan”, afirmó.

Ingrid Martz comenzó los trámites de divorcio de su esposo Rodrigo Luque. Instagram

Para Ingrid, continuar trabajando es una necesidad y también una manera de mantenerse en pie. Aunque reconoce que la situación familiar ha sido dolorosa, no contempla alejarse de los escenarios ni de los foros.

“Yo amo mi trabajo, es la carrera que yo escogí y qué bendición poder vivir de lo que te gusta, pero, además, no hay posibilidad de que yo deje de trabajar. Hay que pagar las cuentas”, expresó.

La actriz asegura que siempre ha sido responsable de sus propios gastos y que trabajar forma parte de su manera de enfrentar las responsabilidades de su vida. “Realmente siempre he sido yo la que me provee y la que provee en mi casa. Estoy acostumbrada a trabajar y pagar lo mío”, puntualizó.

Guillermo Pous sostiene que Ingrid cubre la mitad de los gastos de su hija y que, además, se hace cargo de sus propias necesidades. Sin embargo, asegura que ahora su exesposo pretende que sea ella quien le proporcione una manutención. “Curiosamente ahora, además, demanda a Ingrid para que Ingrid le pague una manutención. Es decir, quiere que Ingrid lo mantenga a él”, declaró el abogado.

Según Pous, el argumento de Luque sería que no cuenta con ingresos. El litigante asegura que la situación está siendo investigada y menciona presuntas operaciones financieras realizadas mediante un intermediario en San Diego, California. “Él dice que no tiene ingresos, pero es muy curioso porque su estilo de vida lo oculta y entonces ni tributa en México, ni paga en México, ni en Estados Unidos. Se sabe que existe un intermediario a través del cual lleva a cabo operaciones financieras y se encuentra radicado en San Diego, California”, señaló a esta publicación.

Pous considera que, de comprobarse lo que se está investigando, el asunto podría trascender el ámbito familiar. “Esto es muy delicado porque no solamente es el tema familiar, sino también un tema fiscal muy delicado”, afirmó. Pero el dinero no sería el único punto de discordia. El abogado asegura que Rodrigo Luque pretende reclamar parte de los bienes de Ingrid, incluso algunos que ella tenía antes de la relación. “A pesar de ya estar divorciados y de que ya no debería tener derecho absolutamente a nada, ahora él pretende, con esta nueva demanda, que la mitad de todos los bienes que tiene Ingrid sean para él”, sostuvo.

Entre las propiedades que menciona se encuentra una casa que, de acuerdo con el abogado, Ingrid heredó y mantiene en copropiedad con su hermano y su madre. La actriz, mientras tanto, intenta lidiar con todo esto sin permitir que la tristeza se apodere por completo de ella. Reconoce que estuvo cerca de caer en depresión, pero encontró apoyo en la terapia y en su trabajo.

“Ya estaba como empezando, pero me agarré de la mano de una psicóloga muy buena y del trabajo, porque el trabajo te levanta o te levanta. Siento que eso fue lo que me salvó”, confesó.

A la disputa económica se suma, de acuerdo con Guillermo Pous, el régimen de convivencia establecido para Ingrid y Martina. El abogado considera que la dinámica resulta especialmente complicada para una actriz cuyos compromisos laborales le permiten tener mayor disponibilidad durante los fines de semana. “Le fijan un régimen de convivencia en donde él, a la mitad del fin de semana, es decir, a la mitad del sábado, tiene que entregar a la niña y que regrese el domingo a mediodía”, explicó. Pous cuestiona que ninguno de los padres pueda convivir con Martina durante un fin de semana completo. “Jamás le permite convivir por completo durante un fin de semana con ninguno de los padres”, manifestó.

Uno de los momentos más difíciles ocurrió a principios de año, cuando el productor Miguel Briones la citó para hablar sobre una obra de teatro. Ingrid estaba afectada por la separación y por no haber pasado Año Nuevo junto a Martina. “Venía con demasiada carga emocional... me senté a hablar de trabajo con él y no hice más que llorar y llorar”, recordó. El escenario y los foros se convirtieron entonces en una especie de refugio. Tras una audiencia particularmente complicada, llegó a grabar ¿Tú crees?, producción de Pedro Ortiz de Pinedo, y experimentó una transformación inmediata.

“Venía tristísima, deshecha... crucé la puerta del foro y fue como si me pusieran un tanque de oxígeno nuevo, renovado, como una bocanada de aire fresco para olvidar todo, divertirme, crear, trabajar y ser feliz”, relató. La actriz agradece que sus compañeros se hayan convertido en una red de apoyo durante esta etapa. “He tenido más que compañeros, amigos que me han apoyado impresionantemente”, aseguró.