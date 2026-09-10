¿Por qué Rafa Mercadante es el más odiado de La Granja VIP? “Dijo que la vio d4snuda”

Rafa Mercadante amanecerá este 10 de septiembre como peón.

El conductor, actor y cantante fue el más nominado en el primer fogatero, en donde tuvo severos enfrentamientos con Kunno, Kenny Avilés, Manelyk y Fernando Lozada.

Manelyk incluso lo acusó de haberla tratado de manera despectiva y grosera al decirle “hermosa” y “morra” durante una discusión.

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Aunque Mercadante intentó justificar su actitud, pero Manelyk ni siquiera le permitió hablar: “No te equivoques con esa carta”, le dijo cuando Rafa quiso decir que él es “un caballero”.

Con Kunno fue el más duro de los pleitos:

“Rafita, me has sorprendido mucho. Me pareces una persona forzada, muy igualado. Eres una persona que se la pasa haciendo chistes súper desafortunados, no tienes por qué ser tan caeme bien”

Al tratar de replicar, Kunno lo atajó y le dijo duramente:

“Estamos cansados de ti, espero esto te haga entender y dejes de clavar cuchillos por la espalda”.

Al final, y ya estando nominado, Rafa sufrió otro golpe: La Bebeshita ganó el Huevo Dorado, lo que le permitió inetercambiar su lugar como peón.

Es decir, que pudo elegir a alguien para que ella volviera a la granja y que alguien más fuera peón... y eligió a Rafa.

¿Qué dijeron de Rafa Mercadante después de las nominaciones?

Después de las nominaciones, Mercadante agarró sus cosas para irse al granero.

Mientras lo hacía, Kunno, Azalia y la Bebeshita hablaron de él y de las razones por las que les cae mal.

Kunno reveló entonces que decidió irse “con todo” en su contra debido a un incidente en el 24/7.

“Es que yo amo a mi gente y la defiendo con todo”, comenzó Kunno.

El influencer contó entonces que Rafa Mercadante hizo un comentario desafortunado que desató su ira.

“Yo estaba hablando de alguien que conozco, una persona que amo y que no voy a decir quién es porque no tiene caso. Pero cuando yo hablo de ella, viene Rafa y dice: ah sí, yo la conozco, yo trabajé con ella”.

Y enseguida sucedió, según Kunno, el comentario desafortunado: