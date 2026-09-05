El último ritual de Farath Coronel antes de su muerte: fue en su cumpleaños y tenía cuatro altares

Farath Coronel estaba convencido de que el esoterismo y la astrología pueden ayudar al crecimiento de las personas.

El vidente que colaboró en programas de televisión como “Hoy”, de Televisa, fue asesinado este viernes 4 de noviembre en su casa de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Las primeras investigaciones de la policía apuntan hacia los guardaespaldas como los principales sospechosos del crimen.

En la última de sus transmisiones en vivo, realizada este jueves y que quedó publicada en su perfil de Instagram, Farath habló de los muchos problemas que tenía en redes sociales.

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“Tengo bloqueadas las cuentas para mandar mensajes y responder”, contó Coronel.

Anunció, sin embargo, que había recuperado una cuenta en X, donde promueve el contenido para adulto, otra de sus actividades.

Los últimos mensajes de Farath Coronel

Farath Coronel también había publicado esta semana una fotografía de una bebé, su “ahijada”, a la que le dedicó un tierno mensaje.

“Bienvenida a este mundo mi ahijada hermosa. Llegas a una familia llena de amor, locos, desmadrosos pero seguro que si listos para hacerte feliz para darte todo el amor y sobre todo que serás mucho mejor que todos nosotros”.

Actualmente, en su faceta de vidente, Farath colaboraba para un programa de radio en el que tenía una cápsula diaria, además de que tenia un servicio de predicciones personalizadas que se entregaban a través de mensajería digital.

Finalmente, la última de sus publicaciones de esta semana fue un video en el que mostró el montaje de cuatro altares con los que enseñó la manera de activar un ritual de abundancia.

Coronel publicó el video con la intención de celebrar su cumpleaños y compartir una enseñanza con sus seguidores.