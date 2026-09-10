Lidia Ávila destapa que Mariana Ochoa “no ha explotado como es” en LCDLF; también le pidió “NO ENTRES”

“No ha explotado como es ella, eh. Si se ha aguantado y ha aguantado como las ‘machas’, yo creo que lo hace por sus hijos”.

Lidia Ávila se sumó a las declaraciones de ‘Apio’ Quijano, y es que ambos le dijeron a Mariana Ochoa que no entrara a ‘’La Casa De Los Famosos México’, por la exposición que implica y por su carácter difícil.

Fue hace un mes cuando el cantante de ‘Kabah’ dijo sin filtros:

“Yo a ella la quiero, saben que soy una persona muy directa, le dije: ‘Cuando estás en cercanía eres una linda persona, pero de momento normal eres culerill*, aguas’. No es que yo sea enemigo de Mariana, al contrario, me preocupa por cómo la conozco, no es una persona fácil y la quiero apoyar en decir ‘aguas porque puedes terminar muy funada sino sabe usar bien las piezas’. Ahora que ella tiene información del exterior es una herramienta poderosísima que puede usar a favor o en contra dependiendo cómo lo haga”, dijo Quijano durante una transmisión en vivo.

TE RECOMENDAMOS: Posicionamientos de la SEXTA gala de eliminación en LCDLF y el sorpresivo ingreso de Alexis Ayala y Apio Quijano

Posteriormente, ‘Apio’ tuvo la oportunidad de ingresar al reality y regañar a los habitantes de la cuarta temporada por su poca iniciativa para generar contenido luego de que el público y la producción los consideró “muebles”.

En particular, Quijano se paró a un costado de Mariana y le dijo: “Tuviste la experiencia que ningún otro participante en ninguna otra temporada tuvo: regresar, y regresaste siendo una gran víctima”.

Y luego agregó: “Creo que ya se te está cayendo la víctima, como que está quedando muy corto porque sé que tú eres mucho más que eso”, afirmó.

Finalizó su participación soltando: “Quiero decirles algo a todos: es momento de que suelten la garra, se quiten las mascaras. Mariana sí vio a sus fans, los estudió a todos y ustedes siguen jugando a las escondidas. Ganen, alguien”.

Apio Quijano fue a decirles puras verdades a todos y terminó dejándoles una bomba en donde evidenció a Mariana Ochoa como que estuvo una semana fuera de la casa en donde se enteró de TODO. 🔥



Apio Quijano DEVORÓ enormemente. pic.twitter.com/mgDiHxH2j5 — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 7, 2026

Lidia Ávila también le pidió a Mariana Ochoa que no entrara a LCDLF

“Me parece un poco extraño a los personajes que meten a ‘La Casa De Los Famosos’, como que siento que no tienen nada que ver los unos con los otros”.



“Ha sido una valiente y una guerrera, como se lo dije cuando me dijo que iba a entrar a la casa, yo le dije ‘no entres, por favor’, pero bueno, ella lo decidió así y yo como su amiga y familia la apoyo y lo ha hecho bien, es muy valiente, la verdad”.

En un reciente encuentro con la prensa, la exOV7 dijo que no entendió el casting que hizo la producción del reality de Televisa.Luego dijo que le hizo saber a su compañera Mariana lo que pensaba de ese proyecto, aunque reiteró su apoyo y también destapó que está cuidando y no se ha mostrado como realmente es.NO TE VAYAS SIN LEER:Y finalizó: “No ha explotado como es ella, eh. Si se ha aguantado y ha aguantado como las ‘machas’, yo creo que lo hace por sus hijos y por toda la gente que tiene afuera, pero definitivamente mi amor y mi cariño para ella y espero que salga todo bien de este proyecto”.