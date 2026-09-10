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Lidia Ávila destapa que Mariana Ochoa “no ha explotado como es” en LCDLF; también le pidió “NO ENTRES”

La exOV7 dio detalles de la participación de su amiga, aunque aseguró que se está cuidado al interior del reality.

Septiembre 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Lidia Ávila manifestó lo que opina sobre la participación de Mariana Ochoa en ‘La Casa De Los Famosos México’.

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“No ha explotado como es ella, eh. Si se ha aguantado y ha aguantado como las ‘machas’, yo creo que lo hace por sus hijos”.

Lidia Ávila se sumó a las declaraciones de ‘Apio’ Quijano, y es que ambos le dijeron a Mariana Ochoa que no entrara a ‘’La Casa De Los Famosos México’, por la exposición que implica y por su carácter difícil.

Fue hace un mes cuando el cantante de ‘Kabah’ dijo sin filtros:

“Yo a ella la quiero, saben que soy una persona muy directa, le dije: ‘Cuando estás en cercanía eres una linda persona, pero de momento normal eres culerill*, aguas’. No es que yo sea enemigo de Mariana, al contrario, me preocupa por cómo la conozco, no es una persona fácil y la quiero apoyar en decir ‘aguas porque puedes terminar muy funada sino sabe usar bien las piezas’. Ahora que ella tiene información del exterior es una herramienta poderosísima que puede usar a favor o en contra dependiendo cómo lo haga”, dijo Quijano durante una transmisión en vivo.

TE RECOMENDAMOS: Posicionamientos de la SEXTA gala de eliminación en LCDLF y el sorpresivo ingreso de Alexis Ayala y Apio Quijano

@elmojondepaola1

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Posteriormente, ‘Apio’ tuvo la oportunidad de ingresar al reality y regañar a los habitantes de la cuarta temporada por su poca iniciativa para generar contenido luego de que el público y la producción los consideró “muebles”.

En particular, Quijano se paró a un costado de Mariana y le dijo: “Tuviste la experiencia que ningún otro participante en ninguna otra temporada tuvo: regresar, y regresaste siendo una gran víctima”.

Y luego agregó: “Creo que ya se te está cayendo la víctima, como que está quedando muy corto porque sé que tú eres mucho más que eso”, afirmó.

Finalizó su participación soltando: “Quiero decirles algo a todos: es momento de que suelten la garra, se quiten las mascaras. Mariana sí vio a sus fans, los estudió a todos y ustedes siguen jugando a las escondidas. Ganen, alguien”.

Lidia Ávila también le pidió a Mariana Ochoa que no entrara a LCDLF


En un reciente encuentro con la prensa, la exOV7 dijo que no entendió el casting que hizo la producción del reality de Televisa.

“Me parece un poco extraño a los personajes que meten a ‘La Casa De Los Famosos’, como que siento que no tienen nada que ver los unos con los otros”.


Luego dijo que le hizo saber a su compañera Mariana lo que pensaba de ese proyecto, aunque reiteró su apoyo y también destapó que está cuidando y no se ha mostrado como realmente es.
“Ha sido una valiente y una guerrera, como se lo dije cuando me dijo que iba a entrar a la casa, yo le dije ‘no entres, por favor’, pero bueno, ella lo decidió así y yo como su amiga y familia la apoyo y lo ha hecho bien, es muy valiente, la verdad”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Y finalizó: “No ha explotado como es ella, eh. Si se ha aguantado y ha aguantado como las ‘machas’, yo creo que lo hace por sus hijos y por toda la gente que tiene afuera, pero definitivamente mi amor y mi cariño para ella y espero que salga todo bien de este proyecto”.
Lidia Ávila Mariana Ochoa La casa de los famosos 4
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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