Aseguran que Juan Gabriel no pudo despedirse de Rocío Dúrcal por culpa de la familia de la cantante

Las razones del rompimiento de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal se las llevaron ellos a la tumba.

Pero hasta ahora la versión más popular era la de que tuvieron una pelea por una foto de Juan Gabriel con Junior, el esposo de Dúrcal, que apareció en el polémico libro de Joaquín Muñoz.

Surge, sin embargo, una nueva versión:

“Esa foto no es verdad, yo estaba en España con ellos. Lo que sucedió ahí es que ellos se ponían a hacer obras de teatro”.

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La verdadera razón del pleito de Juan Gabriel con Rocío Dúrcal

De modo que la verdadera razón por la que Dúrcal y Juanga se distanciaron fue otra y nunca fue por un tema personal.

De acuerdo con Alberto Gómez, quien ese dice amigo de muchos años del Divo de Juárez, el pleito comenzó con la canción “La guirnalda”.

“Alberto le produjo el disco y le dijo a Rocío: esta canción quiero que hagamos un video bien hecho en Vallarta”.

Y así fue. El éxito fue tan contundente que el Departamento de Turismo de Jalisco le entregó a Dúrcal la Guirnalda de Oro.

Y cuando la cantante recibió el galardón, no hizo mención alguna de Juan Gabriel.

“Él se enojó muchísimo y era muy rencoroso”.

La acusación contra la familia de Dúrcal

No obstante, cuando Rocío enfermó de cáncer, padecimiento que finalmente fue la causa de su muerte, Juanga intentó contactarla muchas veces.

“Le llamaba por teléfono pero nunca se la comunicaron”, cuenta Gómez en una entrevista con Imagen Televisión.

El amigo recuerda que cuando la cantante murió, Juanga mandó un arreglo floral pero que eso solo provocó que la familia de Rocío Dúrcal hablara mal de él.

