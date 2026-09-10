Gala Montes suelta todo lo que pasó en LCDLF y si tuvo “brote psicótico”: “No me quería salir, ME SACARON”

“Yo estaba a toda madre, rehabilitada, sin fumar, pasándomela de huev*s, boxeando”.

Tras varias horas de reposo luego de su salida de ‘La Casa De Los Famosos México’, Gala Montes ya tomó sus redes sociales para contar qué pasó realmente luego de que se dijo que fue su decisión abandonar el reality.

La actriz acusó directamente a la producción y explicó que le negaron atención durante su menstruación. Al tiempo, atajó: “Se me estaba escurriendo la put* sangre por la pierna, mam*n, y no me daban un put* tampón”.

Agregó que ante la falta de respuesta se dirigió al almacén. “Me fui ahí y agarre y hice esto, tras, y abrí la put* puerta, gü*y, y me salí de la put* casa de los famosos”.

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Y continuó con su relato: “Yo estaba a toda madre, rehabilitada, sin fumar, pasándomela de huev*s, boxeando”, haciendo alusión al entrenamiento que realizó junto a Yahir.

También manifestó que sólo fuma marihuana y que lo hace desde que no la dejaron ver a su sobrina Alabama, hija de su hermana ‘Beba’. Aclaró que no consume otras sustancias.

“No me quería salir, me sacaron”, dijo Gala.

Posteriormente, y tras el episodio del tampón, volvió a ‘La Casa’, pero fue detenida por la psicóloga de la emisión. “La psicóloga me empieza a trapear, que qué tengo, que no sé qué”. Y desveló que la especialista le habría dicho que había firmado un documento donde se establecía que no podía tener “un brote psicótico”, pero al mismo tiempo mencionó que existía “preocupación” por su estado, algo que Gala tachó de incongruente.

¿Y los seis paquetes de jamón?

La también cantante dijo qué fue lo que pasó sobre sus atracones nocturnos. “Me comí tres (rebanadas de jamón), y fueron muchas”, de esta forma rechazó los señalamientos sobre haber consumido los seis paquetes y volvió a responsabilizar a la producción. Reiteró que acababa de entrar y que ella sí había “comido bien”.

“La producción tiene una fijación con decir cosas acerca de que como yo como”.

Amenaza a Joanna Vega-Biestro

Gala Montes se lanzó directo en contra de la presentadora de ‘Sale el Sol’, a quien acusó de difundir información falsa sobre su salida y manifestó que la comunicadora ha estado indagando sobre su vida personal, por lo que expresó: “A la que le voy a partir la madr* es a ti, Joanna.

Advirtió que continuaría respondiendo si la comunicadora insistía.

También amenazó al decirle que no le gustaría que se presentara en el kínder de su hija si es que sigue buscando información sobre ella.

“Ya te metiste conmigo y ya te metiste con mi mamá, y con mi mamá nadie se mete, nada más yo”.

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Montes acusó a Vega-Biestro de mantener contacto con personas dentro del reality para obtener datos sobre ella, algo que calificó de “acoso y hostigamiento”. La actriz finalizó hablando de presiones hacia su entorno familiar, incluido su padre, en el marco de esta disputa mediática.