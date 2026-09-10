Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Alexis Ayala admite que ya tiene NUEVA PAREJA y su exesposa confiesa: “yo los presenté”

Cinthia Aparicio ve con buenos ojos que su exmarido tengo una nueva relación a tan sólo 5 meses de su divorcio.

Septiembre 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alexis-Ayala.jpg

Alexis Ayala habló de su nueva novia y su exesposa reaccionó.

Instagram

“A Marieta, la señora, yo la conozco de hecho yo los presenté por si no se sabía, yo los presenté hace unos años”.

Hace un par de días, Alexis Ayala presento de manera oficial a Marieta, su nueva novia. Esto a 5 meses de haberse concretado su divorcio de Cinthia Aparicio.

En una entrevista con Televisa Espectáculos, el histrión desveló: “Vinieron de Monterrey, (estoy) muy contento, la vida es para vivirse, para darte oportunidades… se llama Marietta, estoy muy, muy, muy feliz, sí”.

Al tiempo, agregó que más que una novia es una “compañera de vida”.

TE RECOMENDAMOS: Captan a Cinthia Aparicio con NUEVO GALÁN a tres meses de su divorcio de Alexis Ayala

“No es que sea una nueva pareja, es que es una nueva compañera de vida y eso lo hace muy diferente la palabra, a mí Marieta me está regalando una paz que yo no conocía, hay una madurez, hay una mujer entera, y como dicen en doble ‘AA’: ‘solo por hoy’”, manifestó.

Respecto a cómo se conocieron, Alexis indicó que años atrás ya se trataban, sin embargo, no habían estado frente a frente, por lo que hace unos meses que se presentó la oportunidad convivieron y ahí decidieron intentarlo.

“Nos conocemos hace 4 años, 4 años y medio, hicimos algo de negocios juntos toda vía telefónica, no nos conocíamos en persona, nos conocimos en personas realmente hace un par de meses, pero teníamos mucho de conocernos en mensajes escritos, en mensajes de voz, llamadas telefónicas, videollamadas, luego la vida es muy sabia y las cosas fueron avanzando”, reveló Ayala.

¿Cómo reaccionó Cinthia Aparicio ante el noviazgo de su exmarido?

La actriz no tardó en responder a los cuestionamientos que le hicieron vía Instagram sobre la nueva relación de su exmarido.

“Ya sé y me da muchísimo gusto que ‘El Mister’, que Alexis, esté enamorado, esté dándose otra oportunidad en el amor, me encanta. A Marieta, la señora, yo la conozco de hecho yo los presenté por si no se sabía, yo los presenté hace unos años”, afirmó.

Aparicio contó que le enviaba a Marieta sus bolsas y carteras usadas para revenderlas.

“Yo a ella le mandaba mis bolsas que ya no quería, porque ella se dedica a la venta de bolsas, entonces por eso se conocen”.

Te puede interesar:
wendy guevara y marlon.jpg
Famosos
Aparece el hombre al que Wendy Guevara le compró una camioneta y el enganche de una casa: “Se humilla solito”
Agosto 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
nominados eliminación 30 de agosto.jpg
Famosos
¿Quién fue el quinto eliminado y cuál fue su reacción en La Casa de los Famosos México?
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernezto laguardia (1).jpg
Famosos
Mariana Echeverría narra por primera vez el drama de perder a su bebé
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernezto laguardia.jpg
Famosos
El día que Mariana Ochoa renunció a Televisa: “Me voy a una televisora más chica”, le dijo a Laguardia
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg
Famosos
Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
jessicacoch-.jpg
Famosos
A Jessica Coch el paso del tiempo no le preocupa y menos la diferencia de edad con su pareja, 9 años menor
Agosto 29, 2026
 · 
Grisel Vaca
mariana-ochoa-aldorendon-ariborovoy.jpg
Famosos
Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx
Agosto 29, 2026
 · 
TVyNovelas
victornoriega--.jpg
Famosos
Víctor Noriega decidió cuidarse y nos cuenta cómo logró recuperar su peso después de subir 20 kilos
Agosto 29, 2026
 · 
Grisel Vaca

NO TE VAYAS SIN LEER: Cinthia Aparicio APARECE LLORANDO: “estoy cerrando ciclos” y Alexis reacciona: “a mí me está yendo muy bien”

Y agregó: “me da mucho gusto que estén saliendo. Les deseo lo mejor; a esta vida se vino a ser felices, a estar en paz. Si ellos son felices Diosito los bendiga y les deseo lo mejor”, concluyó.

Cinthia Aparicio Alexis Ayala
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
yuri-exclusiva-.jpg
Famosos
Yuri sigue vigente tras 5 décadas de carrera y ha renacido varias veces: "¡Yo ya me comí al mundo!”
Septiembre 10, 2026
 · 
Nayib Canaán
gala montes emiliano aguilar (3).jpg
Famosos
Gala Montes le declara su amor a Emiliano Aguilar; y la guerra a su mamá
Septiembre 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
rocío dúrcal.jpg
Famosos
Aseguran que Juan Gabriel no pudo despedirse de Rocío Dúrcal por culpa de la familia de la cantante
Septiembre 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
azalia ojeda.jpg
Famosos
Así era Azalia Ojeda hace 24 años en Big Brother: “Loca de nacimiento”
Septiembre 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
kunno rafa mercadante.jpg
Famosos
¿Por qué Rafa Mercadante es el más odiado de La Granja VIP? “Dijo que la vio d4snuda”
Kunno reveló, después de las nominaciones, por qué se le fue con todo
Septiembre 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
nominaciones-7-gala.jpg
Famosos
Nominaciones de TERROR “por andar jugando a la Ouija” en La Casa de los Famosos Mx: ¿Quién está en la placa?
La séptima gala de nominación
Septiembre 09, 2026
 · 
MrPepe Rivero
galileamonitjo vestido.jpg
Famosos
¿A quién le dedicó Galilea Montijo su vestido de este 9 de septiembre en LCDF? “Simplemente te amo”
La conductora estelar lució un atuendo de Romero
Septiembre 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
la granja vip nominaciones.jpg
Famosos
¿Quién se peleó con quién en la primera nominación de La Granja VIP? Estos son los nominados
El reality show tuvo sus primeros pleitos en la fogata de nominación
Septiembre 09, 2026
 · 
Alejandro Flores