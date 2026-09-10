Alexis Ayala admite que ya tiene NUEVA PAREJA y su exesposa confiesa: “yo los presenté”

“A Marieta, la señora, yo la conozco de hecho yo los presenté por si no se sabía, yo los presenté hace unos años”.

Hace un par de días, Alexis Ayala presento de manera oficial a Marieta, su nueva novia. Esto a 5 meses de haberse concretado su divorcio de Cinthia Aparicio.

En una entrevista con Televisa Espectáculos, el histrión desveló: “Vinieron de Monterrey, (estoy) muy contento, la vida es para vivirse, para darte oportunidades… se llama Marietta, estoy muy, muy, muy feliz, sí”.

Al tiempo, agregó que más que una novia es una “compañera de vida”.

TE RECOMENDAMOS: Captan a Cinthia Aparicio con NUEVO GALÁN a tres meses de su divorcio de Alexis Ayala

“No es que sea una nueva pareja, es que es una nueva compañera de vida y eso lo hace muy diferente la palabra, a mí Marieta me está regalando una paz que yo no conocía, hay una madurez, hay una mujer entera, y como dicen en doble ‘AA’: ‘solo por hoy’”, manifestó.

Respecto a cómo se conocieron, Alexis indicó que años atrás ya se trataban, sin embargo, no habían estado frente a frente, por lo que hace unos meses que se presentó la oportunidad convivieron y ahí decidieron intentarlo.

“Nos conocemos hace 4 años, 4 años y medio, hicimos algo de negocios juntos toda vía telefónica, no nos conocíamos en persona, nos conocimos en personas realmente hace un par de meses, pero teníamos mucho de conocernos en mensajes escritos, en mensajes de voz, llamadas telefónicas, videollamadas, luego la vida es muy sabia y las cosas fueron avanzando”, reveló Ayala.

¿Cómo reaccionó Cinthia Aparicio ante el noviazgo de su exmarido?

La actriz no tardó en responder a los cuestionamientos que le hicieron vía Instagram sobre la nueva relación de su exmarido.

“Ya sé y me da muchísimo gusto que ‘El Mister’, que Alexis, esté enamorado, esté dándose otra oportunidad en el amor, me encanta. A Marieta, la señora, yo la conozco de hecho yo los presenté por si no se sabía, yo los presenté hace unos años”, afirmó.

Aparicio contó que le enviaba a Marieta sus bolsas y carteras usadas para revenderlas.

“Yo a ella le mandaba mis bolsas que ya no quería, porque ella se dedica a la venta de bolsas, entonces por eso se conocen”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Cinthia Aparicio APARECE LLORANDO: “estoy cerrando ciclos” y Alexis reacciona: “a mí me está yendo muy bien”

Y agregó: “me da mucho gusto que estén saliendo. Les deseo lo mejor; a esta vida se vino a ser felices, a estar en paz. Si ellos son felices Diosito los bendiga y les deseo lo mejor”, concluyó.