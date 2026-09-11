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Alan de ‘Magneto’ es hospitalizado de emergencia: “su estado de salud ES DELICADO”

El cantante presentó un serio “problema relacionado con los niveles de sodio en la sangre”.

Septiembre 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alan-Magneto.jpg

Alan, integrante de ‘Magneto’ fue hospitalizado de emergencia en Mérida.

Getty Images

“Sus allegados han señalado que permanece bajo vigilancia médica”.

Esta tarde corría como pólvora la supuesta hospitalización de emergencia de Alan Ibarra, integrante de ‘Magneto’. Sin embargo, no llegaba una confirmación oficial.

Fue hasta que la reportera Martha López Huan, colaboradora del periodista José Luis Preciado en ‘Radio Fórmula Yucatán’, pudo corroborar que el cantante “permanece bajo atención médica” tras presentar un “problema relacionado con los niveles de sodio en sangre”.

“Su estado de salud es delicado, pero estable”, señala López, quien también reporta que Alan Ibarra está acompañado de familiares y amigos en un hospital de la ciudad donde reside desde hace varios años.

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“Sus allegados han señalado que permanece bajo vigilancia médica”, sentenció.

Posteriormente, el propio José Luis Preciado compartió que Alan “mejora de salud y agradece apoyo de sus fans”.

Añadió que “Erick Ibarra Miramonte, conocido artísticamente como Alan, informó que su estado de salud ha mejorado considerablemente, aunque deberá continuar con estudios médicos más detallados en el Hospital de Alta Especialidad, de la ciudad de Mérida”.

“El intérprete de ‘Vuela, vuela’ agradeció las muestras de cariño, solidaridad y las oraciones de sus fans y amigos durante este momento. Incluso compartió que se encuentra tan bien que pudo tomarse fotografías junto a la directora Teresa Zapata Villalobos, así como con médicos y enfermeras del nuevo Hospital O’Horán”.

En la publicación del comunicador también se puede leer:

“Alan reconoció el respaldo de ‘Grupo Fórmula’ y, con su característico sentido del humor, aseguró que hasta sus “haters” estuvieron pendientes de su salud, aunque, dijo, algunos lo hicieron más por morbo que por preocupación.
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“El cantante señaló que, por ahora, no necesita más que oraciones y adelantó que próximamente grabará un video para agradecer personalmente las muestras de apoyo y el trato recibido en el hospital, al que calificó como “grande y funcional”, finalizó.

Alan Ibarra Magneto
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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