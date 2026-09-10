Hijo de 6 años del tecladista de ‘Camilo Séptimo’ y único sobreviviente dio aterradoras declaraciones

“Quiero que sepan que Diego está en perfecto estado. Está bien, está apoyado por las dos abuelas, materna y paterna. Hemos recibido apoyo. Agradezco a la fiscalía por su pronta reacción”.

El caso del músico y tecladista de ‘Camilo Séptimo’ dio un nuevo giro tras una audiencia en la que se definió la situación jurídica de los dos sujetos señalados por el multihomicidio de la familia.

Entre las pruebas expuestas ante las autoridades, surgió un dato imprescindible: el hijo de Jonathan Menéndez, de 6 años, y único sobreviviente en la matanza, habló y dio aterradoras declaraciones.

Diego, el pequeño hijo del músico se mantiene bajo el cuidado familiar y, debido al impacto que le provocaron los hechos, todavía no ha rendido una declaración formal.

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Según lo expuesto por el equipo legal de las víctimas, el niño habría identificado a Diego Sebastian ’N’ como una de las personas que estuvo en el departamento el día del crimen. Fue la abuela paterna quien desveló las primeras palabras de Diego ante el caso.

La frase que habría pronunciado el niño es: “fue el malo de Sebas”.

En tanto, un tío del menor expresó:

“Quiero que sepan que Diego está en perfecto estado. Está bien, está apoyado por las dos abuelas, materna y paterna. Hemos recibido apoyo. Agradezco a la fiscalía por su pronta reacción”, indicó Roberto Barragán a Noticias Telemundo.

Además, uno de los abogados de las víctimas también aseguró que ya se presentaron pruebas suficientes para hallar culpable a Sebastián ’N’ del homicidio de Jonathan, su esposa, quien se encontraba embarazada, su pequeña hija de 3 años, y de Aleyda, la trabajadora de la familia.

“Las 60 pruebas aportadas tanto por el Ministerio Público y que se expusieron en la audiencia anterior son contundentes. No podríamos hablar de una prueba en específico ya que todas de manera concatenada acreditan en grado de probabilidad la participación de los hoy imputados”, expresó el abogado.

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Y aunque todavía faltan varias audiencias para que haya una sentencia, de hallarse culpable Sebastián ’N’ y su cómplice podrían enfrentar cadena perpetua, pues por cada víctima podrían darles 70 años de cárcel.