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Detienen a Naim Darrechi, de La Mansión VIP; lo acusan de usar un vapeador en el avión

El influencer español, que salió del reality por decisión propia para ir al psiquiatra, niega la acusación

Mayo 27, 2026 • 
Alejandro Flores
naim darrechi.jpg

Naim Darrechi fue presentado a la Fiscalía de la Ciudad de México

Instagram

Naim Darrechi, influencer español que estuvo en La Mansión VIP, está detenido en la oficina de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Darrechi, quien salió del reality show luego de que intentó agredir a La Jessu y romper una puerta, viajaba en un avión de Viva Aeorbus, donde una azafata detectó que traía un vapeador (cigarro electrónico) el cual está prohibido en los vuelos.
Su amiga Sol León, que viajaba con él, asegura que Darrechi no portaba el vapeador e insinúo que fueron las azafatas las que lo plantaron en su lugar.

“Naim se sentó, abrió la mesita que hay en los respaldo y ahí salió el aparato electrónico; y de inmediato, en ese momento, apareció la azafata”, aseguró Sol en una transmisión en vivo.

¿Qué le pasó a Naim Darrechi después de ser arrestado?

En esa transmisión se pudo ver el momento en que, una vez en el aeropuerto de la Ciudad de México, Naim fue detenido por la policía Auxiliar.

Sol León encaró a dos azafatas a las que acusó de “incriminar” a Naim para “vender la nota”.
El influencer fue llevado a la Fiscalía de la Ciudad de México, a donde también llegó Sol exigiendo saber dónde estaba, pues en ese momento no le daban información del estado de su amigo.

Hacia la media noche de este miércoles, Naim fue presentado ante las autoridades, mientras que León y un abogado contratado por ella acusaron que fue retenido ilegalmente.

“Durante cuatro horas no estuvo en el registro”, acusó el abogado.

La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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