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Famosos

Mhoni Vidente predice que cuatro habitantes de La Mansión VIP irán a La Casa de los Famosos y revela nombres

La tatotista asegura ., incluso, que uno de ellos ya firmó contrato

Mayo 28, 2026

“Están cambiando a todos otra vez”, asegura Mhoni Vidente al predecir el futuro de La Casa de los Famosos.

La tarotista asegura que la temporada 2026 de este reality show mostrará una nueva cara ya que se está buscando tener mayor presencia de influencers y creadores de contenido.

“El que ya está seguro, lo veo en las cartas que ya firmó, es Carlos Alberto”, dice Mhoni.

Carlos Alberto es un influencer de origen cubano que actualmente vive en Estados Unidos y que estuvo en La Mansión VIP, donde tuvo severos encontronazos con Naim Darreche y el Suavecito.
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A punto de llegar a los golpes, Carlos Alberto intentó dejar La Mansión VIP en dos ocasiones.

@carlhoos_

Yo pensando q descansaría de mi mamá y ando trabajando más de lo normal 😂#viral #fyp #comedia

♬ sonido original - Carlos Alberto Fuentes

¿Quiénes entrarán a La Casa de los Famosos después de estar en La Mansión VIP¡

Pero él no es único que aparece en el tarot de Mhoni Vidente como integrante de La Casa de los Famosos y que proviene de La Mansión VIP.

“También va a entrar Sol León para alimentar el contenido que está muy bajo, que no lo han podido manejar”, dice la futurista.

@solleon.doll

SOL LEÓN GANA LA PRIMER TEMPORADA DE LA MANSIÓN VIP❤️ ¡Gracias Dolls! Esto es totalmente gracias a ustedes. #solleon #lamansionvip

♬ Moët - Jose Sena

Sol León es una empresaria e influencer ganadora de La Mansión VIP y particularmente polémica. Al salir del reality show se ha dedicado a ayudar a Naim Darrechi, quien también estuvo en La Mansión y que mostró actitudes alarmantes por el grado de violencia.

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Los otros ex integrantes de La Mansión VIP que irán a La Casa de los Famosos según las cartas de Mhoni son La Jessu y Katy Cardona.

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