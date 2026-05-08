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Colate asegura que tiene dos lesiones por los golpes que le dio Paulina Rubio cuando estaban casados

El juicio por la guarda y custodia de su hijo ha provocado revelaciones dolorosas ante el juez

Mayo 07, 2026 • 
Alejandro Flores
colate juicio paulina rubio.jpg

Colate declaró ante la Corte de Miami

Getty Images / Captura Ventaneando

Colate se enfrentó a una de las preguntas más recurrentes que suelen hacerse a las víctimas de de violencia familiar: ¿Por qué lo denuncia hasta ahora?, ¿por qué no lo denunció en su momento?

El juicio por la guarda y custodia de su hijo que mantienen con su ex esposa Paulina Rubio ha puesto al empresario español en una posición de revelar secretos maritales dolorosos.
Un hijo en franca rebeldía que fue captado robando y que se niega a “convivir” con su madre; mientras que la cantante enfrenta la acusación de fumar mariguana frente a él son algunos de los escándalos que han rodeado el juicio que se celebra en Estados Unidos.
Ahora fue el turno de Colate de subir al estrado para responder al cuestionamiento de los abogados de Paulina.
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¿De qué acusa Colate a Paulina Rubio?

El interrogatorio se centró en una acusación del empresario contra la cantante de que lo golpeaba en los años en que estuvieron casados.
La abogado preguntó a Nicolás Vallejo (nombre de pila de Colate) si tenía pruebas de la acusación.

“No aquí, no ahora”, respondió.

La abogado insistió en saber si tenía una denuncia como antecedente de la acusación actual. Colate dijo que no.
"¿Por qué no hizo la denuncia entonces y por qué ahora quiere que al juez tome en cuenta esa acusación?”, preguntó la abogada.

Colate titubeó un poco pero contestó: “Porque era algo nuevo para mí. De pronto alguien me estaba golpeando y no supe qué hacer. Pensé en guardarlo para mí en vez de ir a hacer una denuncia.

Las dos lesiones que presuntamente Paulina Rubio provocó a Colate

El tema de la presunta violencia de Paulina Rubio en contra de Colate es uno de lo puntos centrales tanto de parte del equipo legal de Paulina (que trata de desacreditarlo) como de Colate (que pretende demostrar que el hijo de ambos no estaría en un ambiente seguro).
Por eso la abogado preguntó hasta en tres ocasiones al empresario qué pruebas tenía de esa presunta violencia.

“No tengo”, terminó por aceptar.

Pero luego reaccionó y cuando el interrogatorio estaba por terminar, lanzó un último argumento.

“Pero tengo una costilla rota aquí mismo”.

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La abogada reviró: “Pero no tenemos un experto que pueda demostrarlo aquí”.

Colate de nuevo reaccionó: “No, pero también tengo esta cicatriz en la nariz”.

La abogado repitió que no eran pruebas fehacientes de la acusación.

Paulina Rubio COLATE
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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