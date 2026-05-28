Mara Escalante da EL ÚLTIMO ADIÓS a querido integrante de ‘María de Todos los Ángeles’ con triste mensaje

“Estaré eternamente AGRADECIDA por tu amistad. Te amo con todo mi corazón”.

Esta mañana el elenco de la serie ‘María de Todos los Ángeles’ se vistió de luto ante la partida de uno de sus queridos integrantes. Fue a través de su cuenta de Instagram que Mara Escalante dio a conocer la noticia.

La protagonista de la emisión lamentó la partida de su colaborador y amigo, quien formó parte de diversos proyectos en Televisa.

Escalante, compartió con sus seguidores el desgarrador mensaje con el que se despide de Rafa Campos, con quien hizo sinergia en guiones para ‘María de Todos los Ángeles’, ‘Muero por Marilú’ y ‘Hazme reír’.

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La comediante detalló que Campos también se sumó a las cápsulas de humor para la cobertura de Televisa Deportes en distintos eventos internacionales.

“Gracias Rafita: Por tantos momentos de alegría que viniste a darnos a los que te conocimos. Gracias por todo lo que con tu escritura aportaste a la comedia en México: ‘María de todos los Ángeles’, ‘Muero por Marilú’, ‘Hazme reír’, cápsulas de humor para Sudáfrica, China, Tokio. etc, etc; etc. Gracias por el equipo que formaste”, escribió.

En otro fragmento de su mensaje, Mara reconoció la trayectoria de cantautor de su amigo y los momentos que compartieron juntos.

“Gracias por todas las canciones que nos dejas y que embellecen la vida; gracias por permitirme cantarlas, por ser mi gran maestro en la escritura de letras, por regalarme tantas buenas ideas. Estaré eternamente AGRADECIDA por tu amistad. Te amo con todo mi corazón, amigo”, se lee en otra parte de su mensaje.

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En tanto, la Secretaría de Cultura del estado de Veracruz confirmó la muerte del escritor, cantautor y promotor cultural. Horas después la actriz y comediante, Mara Escalante, reaccionó al fallecimiento.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del reconocido escritor, cantautor y promotor cultural.

Descanse en paz.