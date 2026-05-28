Wendy Guevara pelusea a su amigo Agustín Fernández: “ni veíamos su reality show”

Wendy Guevara y Agustín Fernández son tan amigos que han compartido casa y muebles.

En momentos de crisis, se han apoyado mutuamente pero al mismo tiempo, esa relación tan cercana y entrañable los lleva a tratarse con rudeza.

Nicola Porcella es el tercer vértice de esa amistad que constantemente se hace viral debido al contenido que generan cuando se reúnen o cuando suceden cosas en torno a ellos.

Así pasa ahora que Agustín salió de La Mansión VIP, reality show en el que concurso y llegó hasta el último día, aunque no estuvo entre los finalistas.

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Así fue la participación de Agustín Fernández en La Mansión VIP

Creado por HotSpanish, este reality tuvo el mismo formato que La Casa de los Famosos, lo que generó la posibilidad de una demanda por plagio.

“La Mansión VIP” definió a su ganador a través del dinero que generaba sus fans a través del súper chat, la herramienta de Youtube que permite a los creadores de contenido monetizar sus programas.

Agustín no fue de los primeros lugares pero sí fue uno de los protagonistas del reality pues generó contenido al construir una supuesta relación romántica con Aída Victoria, una influencer y empresaria colombiana con la que tuvo cierta intimidad.

¿Por qué Wendy y Nicola no vieron La Mansión VIP?

No obstante, y a pesar de sus antecedentes de amistad, Wendy y Nicola Porcella aseguran que nunca vieron La Mansión VIP.

“Nos sabemos el chisme porque nos salían clips en TikTok pero yo nunca lo vi”, dijo Wendy Guevara durante su podcast “Cómplices”, que realiza junto con Nicola.

Porcella se sumó al desaire y dijo que él tampoco vio el reality de su amigo Agustín aunque aclaró: “Pero le fue muy bien. Hay que tener coraje para invertir en un reality así y a HotSpanish le fue muy bien”.

En un episodio anterior, de hecho, la propio Wendy le dijo a Agustín en su cara: “Yo no vi La Mansión VIP; la final sí la vi pero lo demás solo los clips que me salían. Y además te mandamos un súper chat que nunca salió”.

Las otras declaraciones de los amigos de Agustín sucedieron en el episodio del podcast donde la invitada fue Yeri Mua, quien aseguró que le han llamado cada año para entrar a La Casa de los Famosos:

“Pero les digo que no porque no les alcanza el dinero para pagarme”, asegura.

Además, explicó que en este momento de su vida, tiene mucho trabajo y está en una etapa de ansiedad emocional.