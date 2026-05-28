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Nieta de Pedro Infante recuerda cómo engañó a su abuela Lupita Torrentera y le escribe canción de despecho

Se llama “Promesas de cartón” y la escribió Lupita “poniéndose en los zapatos de su abuela”

Mayo 28, 2026 • 
Alejandro Flores
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Lupita Infante se inspiró en sus abuelos

Facebook Lupita Infante

“Lo dejé por sinvergüenza”, dijo Lupita Torrentera en 2014 durante una entrevista con Notimex con motivo del aniversario luctuoso de Pedro Infante.

Esa frase resume la relación que tuvieron el cantante con la que fue una de las mujeres que mayor abnegación le mostró.
Lupita cedió a los encantos de Pedro Infante y se casó con él... sin saber que ya estaba casado.
El Ídolo de Guamúchil tenía entonces 28 años y Lupita era una adolescente de 14.

“Cuando mi mamá, Margarita Bablot, se enteró de su engaño intentó quemar su casa”, ha dicho Torrentera en varias entrevistas.

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La canción que revela los engaños de Pedro Infante

Este trágico amor de Lupita Torrentera y Pedrito Infante fue retomado por su nieta, Lupita Infante para convertirlo en una canción llamado “Promesas de cartón”, cuyo coro más crudo dice:
Y que no se te ocurra volver a buscarme a pedirme perdón.
Ya no te creo si me dices corazón,
ya no creo en tus promesas de cartón.
Ya queda descartada para siempre la reconciliación.

La clara alusión a las infidelidades que su abuelo cometió contra su abuela fueron la inspiración de Lupita Infante, según explica ella misma en un video.

“Estaba pensando mucho en la historia de mi abuelo y mi abuela, Pedro Infante y Lupita Torrentera. Me puse en sus zapatos... De acá salió el sentimiento de esta canción. Se llama Promesas de cartón, la escribimos en Culiacán, Sinaloa, y no sé, es una interpretación de la historia de mis abuelos”.

Lupita Infante Pedro Infante
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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