Nieta de Pedro Infante recuerda cómo engañó a su abuela Lupita Torrentera y le escribe canción de despecho

“Lo dejé por sinvergüenza”, dijo Lupita Torrentera en 2014 durante una entrevista con Notimex con motivo del aniversario luctuoso de Pedro Infante.

Esa frase resume la relación que tuvieron el cantante con la que fue una de las mujeres que mayor abnegación le mostró.

Lupita cedió a los encantos de Pedro Infante y se casó con él... sin saber que ya estaba casado.

El Ídolo de Guamúchil tenía entonces 28 años y Lupita era una adolescente de 14.

“Cuando mi mamá, Margarita Bablot, se enteró de su engaño intentó quemar su casa”, ha dicho Torrentera en varias entrevistas.

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La canción que revela los engaños de Pedro Infante

Este trágico amor de Lupita Torrentera y Pedrito Infante fue retomado por su nieta, Lupita Infante para convertirlo en una canción llamado “Promesas de cartón”, cuyo coro más crudo dice:

Y que no se te ocurra volver a buscarme a pedirme perdón.

Ya no te creo si me dices corazón,

ya no creo en tus promesas de cartón.

Ya queda descartada para siempre la reconciliación.

La clara alusión a las infidelidades que su abuelo cometió contra su abuela fueron la inspiración de Lupita Infante, según explica ella misma en un video.