Impactan imágenes de José Ángel Bichir: REAPARECE sin dientes y usando cabestrillo tras caer del tercer piso

El pasado 13 de marzo, sacudió al mundo del espectáculo la noticia de la caída desde un tercer piso de José Ángel Bichir, hecho que le provocó varias lesiones.

El hijo del actor Odiseo Bichir, fue atendido de emergencia y de forma casi inmediata la familia del histrión de 38 años emitió un comunicado en el que expuso que las condiciones en las que sucedió el accidente obedecieron a una fragilidad emocional.

“Es una herramienta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo. En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión.

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Por su parte, Patricia Pascual, madre del actor, salió del hospital donde estaba internado para aclarar que su hijo estaba “bien”, pese al incidente. “Tiene fractura de nariz y boca pero él está fuerte y va a estar bien”.

Algunos días después, José Ángel fue dado de alta y ante la inminente presencia de la prensa, el actor apareció en silla de ruedas, con cubrebocas y conmocionado, sin embargo pudo expresar que “estoy todavía muy mareado, muy somnoliento y todavía no estoy muy consciente”.

A diez días del incidente, el actor tuvo una impactante reaparición y lució con un brazo inmovilizado por un cabestrillo, además de una bota ortopédica y visibles lesiones faciales y sin dientes.

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Trascendió que Bichir enfrenta una fractura facial y traumatismo abdominal que está atendiendo. De hecho, las fotos de su reaparición fueron tomadas en una clínica dental en donde examinaron las posibles soluciones para ofrecerle salud bucal y estética adecuada.